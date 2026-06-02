KFC Uerdingen erhält Regionalliga-Lizenz

Der KFC Uerdingen hat die Lizenz für die Regionalliga West zur Saison 2026/27 erhalten. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Die Erteilung gilt unter dem Vorbehalt der sportlichen Qualifikation, die der KFC allerdings nicht mehr erreichen kann. In der Oberliga Niederrhein steht bereits fest, dass Uerdingen die laufende Saison auf dem dritten Tabellenplatz abschließen wird.
Trotzdem ist die Entscheidung für den Verein ein wichtiges Signal. Schließlich wurde das Lizenzierungsverfahren in einer sportlich wie wirtschaftlich besonderen Phase vorbereitet. Der KFC befand sich zuletzt in einem Insolvenzverfahren, das nach Vereinsangaben am 30. April 2026 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die positive Entscheidung des Westdeutschen Fußballverbandes wertet der Klub deshalb auch als Bestätigung der in den vergangenen Monaten eingeleiteten Maßnahmen.
„Die Erteilung der Regionalliga-Lizenz ist ein wichtiges Signal für unseren Verein und eine Anerkennung der engagierten Arbeit vieler Beteiligter in den vergangenen Monaten“, sagt Geschäftsführer Sebastian Schmidt. Dass der Klub diesen Schritt trotz der besonderen Herausforderungen eines Insolvenzverfahrens erfolgreich gehen konnte, unterstreiche die positive Entwicklung des Vereins.
Schmidt ordnet die Entscheidung zugleich als Ansporn ein: „Das bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen, wohlwissend, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.“
Sportlich hatte der KFC lange im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein mitgemischt, musste den Traum von der Rückkehr in die Regionalliga West aber vorzeitig begraben. Die nun erteilte Lizenz ändert daran nichts mehr, gibt dem Klub aber Planungssicherheit und Rückenwind für die kommende Saison.
Der Verein bedankt sich in seiner Mitteilung bei Unterstützern, Partnern, Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Fans, die den eingeschlagenen Weg begleiten. Für den KFC geht es nun darum, die wirtschaftliche und organisatorische Stabilisierung weiter voranzutreiben - und sportlich die Voraussetzungen zu schaffen, um in der kommenden Spielzeit wieder oben anzugreifen und dann auch aufsteigen zu können.
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