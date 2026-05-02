KFC: Spiel wird „nicht in den Beinen entschieden“ Nach zwei Siegen in den jüngsten beiden Top-Duellen ist der KFC Uerdingen auf Platz zwei der Oberliga vorgerückt. Nun kommt Aufsteiger Dingden in die Grotenburg. Trainer Julian Stöhr bremst die Euphorie und bleibt realistisch – aus gutem Grund.rn von RP / Stefan Loyda · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen spielt um den Aufstieg. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Wonnemonat Mai hat begonnen. Der Monat, der für den Höhepunkt des Frühlings steht. Und Frühlingsgefühle entstehen bei den Fans auch beim Blick auf die Situation des KFC Uerdingen. Am Mittwoch gab der Verein bekannt, dass das Insolvenzverfahren seit dem Freitag beendet ist. Und in der Tabelle steht die Mannschaft nach den zwei gewonnenen Top-Spielen gegen den VfB Hilden und bei Ratingen 04/19 nur noch einen Punkt hinter der Spitze. Doch in dieser Hochphase steht nun erst einmal der wichtige Alltag an.

Schließlich empfängt der KFC am Samstag (18 Uhr, Grotenburg-Stadion) den Aufsteiger Blau-Weiß Dingden. Und damit auch wieder etwas weniger spielerischer Glanz. Die Gäste aus Hamminkeln sind Achter in der Tabelle und haben nach dem KFC und Mitaufsteiger VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler die drittbeste Defensive der Oberliga Niederrhein. Zuletzt haben die Blau-Weißen in sieben Spielen nur einmal verloren. Hinzu kommt, dass sie 20 ihrer 41 Zähler in der bisherigen Rückserie geholt haben.

„Wir rechnen damit, dass sie nicht so hoch anlaufen werden wie Hilden und Ratingen. Das wird ein Geduldsspiel“, sagt Stöhr. In der Hinrunde war ein eben solches auch nicht von Erfolg gekrönt. Das Spiel in Hamminkeln endete mit einem torlosen Remis. „Das Spiel wird nicht in den Beinen entschieden, sondern im Kopf“, weiß Stöhr. „Sie spielen echt eine gute Saison, stellen die drittbeste Abwehr, haben auch Qualität im Offensivbereich. Auch im Hinspiel haben wir uns schon abgemüht.“ Damals ohne Erfolg. „Wir müssen auf unseren Kopf achten und es angehen wie ein Top-Spiel. Das einzig Entscheidende wird die Einstellung – und so wollen wir den Dreier zu Hause behalten.“ Co-Trainer hört nach der Saison auf Mit den Leistungen wie zuletzt wäre das weniger das Problem. Der KFC ist eigentlich zum bestmöglichen Zeitpunkt in Top-Form. Und: Da seit dieser Saison wieder bei Punktgleichheit erst einmal der direkte Vergleich zählt – in der vergangenen Saison gab es noch direkt Entscheidungsspiele um Auf- und Abstieg –, befindet sich der KFC in einer guten Ausgangslage für die letzten fünf Spiele. Allerdings müssen die Krefelder immer noch auf einen Ausrutscher von Ratingen hoffen, wenn sich der Aufstiegstraum noch erfüllen soll. „So euphorisch alle sind, wir haben es nicht in der eigenen Hand. Wenn Ratingen alles gewinnt, können wir tun und machen, was wir wollen, dann sind wir Zweiter“, bleibt Stöhr auf dem sprichwörtlichen Teppich. „Es hat sich nichts verändert, auch wenn wir auf Platz zwei vorgerückt sind.“