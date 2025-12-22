Die Vergangenheit des KFC ist noch immer Thema vor Gericht. – Foto: Markus Becker

KFC-Prozess: Wenig blieb von der Anklage Nach sieben Verhandlungstagen ist der KFC-Uerdingen-Fußball-Prozess am Landgericht Krefeld zu Ende. Von der Vielzahl an Vorwürfen der Staatsanwaltschaft blieb ein einziger Fall übrig. Fast alle Fälle wurden eingestellt. Was die Angeklagten dazu sagen.

Von 56 angeklagten Fällen gegen die beiden ehemaligen Geschäftsführer der KFC Uerdingen Fußball GmbH, Frank Strüver und Nikolaus Weinhard, blieb für die Urteilsfindung am Prozessende am Freitag (19. Dezember) ein einziger Fall übrig. Die Anwälte der Beschuldigten sprachen davon, dass die Anklage der Staatsanwaltschaft nahezu komplett „in sich zusammengefallen“ sei. Selbst aus dem verbliebenen Straftatbestand sei in der Beweisaufnahme statt der „vorsätzlichen Insolvenzverschleppung“ lediglich eine „fahrlässige Insolvenzverschleppung“ nachzuweisen gewesen.

Richterin Ellen Roidl Hock, Vorsitzende der Vierten Großen Strafkammer am Landgericht Krefeld, verhängte mit ihren Berufskollegen und Schöffen nach vorherigen Rechtsgesprächen mit Staatsanwaltschaft und Strafverteidigern zwei Geldstrafen. Strüver muss 7000 Euro an die Staatskasse zahlen und darf die Summe in Monatsraten von 200 Euro abstottern. Weinhard muss 6000 Euro in 100-Euro-Raten zahlen. Wichtig: Das Gericht hatte die beiden zu 150 Tagessätzen a 40 Euro und zu 100 Tagessätzen a 70 Euro verurteilt. Beide liegen also über der Grenze von 90 Tagessätzen und gelten damit als vorbestraft. Die Höhe der Tagessätze richtet sich nach dem zur Verfügung stehenden Nettoeinkommen abzüglich etwaiger Unterhaltsverpflichtungen. Beide Angeklagte hätten als Folge der Vorkommnisse aus den Jahren 2019 und 2020 bei der KFC Uerdingen Fußball GmbH auch privat Insolvenz anmelden müssen. Dies sei ebenso wie die Länge des Verfahrens und des guten Leumunds zum Tatzeitpunkt strafmildernd zu berücksichtigen gewesen. Strüvers Anwalt machte deutlich, dass sein Mandant sich darauf verlassen habe, dass der damalige Investor Michail Ponomarev wie zuvor die ausstehenden Rechnungen bezahlen würde. Er habe sich über diese Erfahrungen hinaus auf Patronatserklärungen, Sponsorenvereinbarungen, die Sicherungsrücklage auf einem Treuhandkonto beim Deutschen Fußball Bund (DFB) und auf ein Wirtschaftsprüfer-Gutachten im Lizenzierungsverfahren verlassen, in dem zu lesen gewesen sei, dass die Fußball GmbH nicht zahlungsunfähig gewesen sei. Die einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, nach der Liquiditätsengpässe innerhalb von drei Wochen zu beseitigen seien, andernfalls Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen sei, habe Strüver nicht gekannt. Er hätte anders gehandelt, wenn ihm dies bewusst gewesen wäre, sagte der Strafverteidiger.

Unwissenheit wird bestraft Zuvor hatte er die Versäumnisse der staatsanwaltlichen Ermittlungsarbeit angeführt. Es sei eigentlich von Beginn an jedem klar gewesen, dass Ponomarev beim KFC Uerdingen das Sagen gehabt habe. Es hätte eigentlich für die Ermittler ein Leichtes festzustellen sein können, dass sich Vorwürfe der Untreue und des Subventionsbetrugs (Corona-Hilfen) nicht nachweisen ließen. Auch das Vorenthalten von Krankenversicherungsbeiträgen habe viele Facetten. Der Anwalt sprach in dem Kontext vom Sujet Profifußball, in dem vieles anders sei. Schließlich seien auch diese Fälle eingestellt worden. Strüver selbst berichtete, wie sehr die Zeit als Angeklagter auch seine vier Kinder belastet hätten, die in der Schule damit konfrontiert worden seien.