KFC-Coach Julian Stöhr sieht seine Mannschaft nicht als Titelfavorit

Um das ausgerufene Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, war der Sonntagnachmittag im Uhlenkrug-Stadion durchaus hilfreich. In Essen sei sein Team zum ersten Mal über 90 Minuten konstant aufgetreten, habe also genau das umgesetzt, was der Trainer zuvor noch bemängelt hatte. Und das bei einem Gegner, der zuvor vier Spiele in Folge nicht verloren und drei Siege zu null eingefahren hatte. „Ich denke, dass unser Sieg verdient war“, betont Stöhr.

Das sah sein Gegenüber Dorda etwas anders. „Auch wenn der KFC überwiegend den Ball hatte, hatten wir doch vor der Pause ein, zwei gute Möglichkeiten. Die Niederlage hätte nicht sein müssen, weil wir vieles gut wegverteidigt haben“, analysierte Dorda. Dass er nicht so nachlegen konnte, wie er wollte, sei dem personellen Engpass geschuldet. „Wir hatten nur 14 Spieler zur Verfügung“, gab er nach dem Spiel zu Protokoll. Auch für ihn sei es ein besonderes Spiel gewesen, schließlich habe er vier Jahre in Krefeld gespielt. Am Ende jubelten an diesem Tag aber nur die Uerdinger.

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