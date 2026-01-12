Kevin Ruiz: "Ich hätte es mir ein bisschen anders vorgestellt"

Kevin Ruiz (links im Bild) und Vorstand Fußball Helmut Schleker – Foto: SSV Ehingen-Süd

Wie schon am gestrigen Sonntag auf FuPa zu lesen wird Florian Treske neuer Trainer des SSV Ehingen-Süd und folgt auf den bisherigen Spielertrainer Kevin Ruiz. Diese Nachricht sorgte für viel Aufsehen im regionalen Fußball. FuPa Württemberg sprach im Nachgang mit Kevin Ruiz und dem Vorstand Fußball Helmut Schleker.

Kevin Ruiz, der den Verein seit sieben Jahren in unterschiedlichen Rollen geprägt hat, beschreibt die Art und Weise der Entscheidung als persönlich belastend. „Ich bin eigentlich nicht böse, aber ich bin sehr enttäuscht von Helmut Schleker, dass ich das nicht mitbekommen habe von ihm. Nach sieben Jahren als Spieler, Kapitän, drei Jahre Co-Trainer hätte ich erwartet, dass er mich anruft und mir das einfach am Telefon schon mal sagt." Besonders schwer wiegt für ihn auch, dass ein paar einzelne Spieler sogar schon vor ihm Bescheid wussten. Ruiz stellte die Situation jedoch umgehend klar. Er informierte die Mannschaft selbst und betonte, dass der sportliche Auftrag unverändert bleibe: „Wir haben einfach gemeinsam einen Job zu erledigen bis Saisonende und das ist der Klassenerhalt.“ Für ihn stehe fest: „Die Mannschaft muss überhaupt nicht denken, dass ich sie jetzt irgendwie im Stich lasse oder dass ich jetzt hier runterfahre. Auf gar keinen Fall.“ Er wolle „für die Mannschaft, für die Spieler, für meine Jungs, für meine Freunde“ weiterarbeiten, um „gemeinsam den Karren da unten rausziehen“.

Sportlicher Fokus trotz persönlicher Enttäuschung Inhaltlich richtet Ruiz den Blick klar auf die Rückrunde. „Wir fangen am 19.01. mit der Vorbereitung an“, kündigte er an, mit Testspielen gegen „meinen Ex Club VfR Aalen“ und „den FV Ravensburg Oberliga“ als sportliche Höhepunkte. In der Analyse des bisherigen Saisonverlaufs sieht er vor allem strukturellen Verbesserungsbedarf: „Wir müssen an Unseren Abläufen im Spiel arbeiten, Spielfortsetzung und Gegner pressen. Das wird unser Focus sein.“ Am Potenzial der Mannschaft zweifelt er nicht: „Am fußballerischen fehlt es nicht.“ Der 1:0-Auswärtssieg in Holzhausen habe gezeigt, „das wir jeden schlagen können wenn alle 100% geben und die Aufgaben erledigen auf jeder Position.“ Im Kader wird es zum Winter Veränderungen geben. Verlassen werden den Verein Jannik Kräutter (Verein offen), Luca Dewald (SV Reinstetten) und Jonas Bochtler (pausiert), während Luan Bausenhart nach seiner langen Verletzung zurück ins Team kommt ins Team zurück “. Zugänge wird es nicht geben.