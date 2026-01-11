Paukenschlag: Florian Treske folgt auf Kevin Ruiz

Beim SV Reinstetten und beim Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd sind zur Winterpause zwei personelle Entscheidungen gefallen, die den sportlichen Kurs beider Vereine nachhaltig prägen werden. Wie der SV Reinstetten bestätigte, wird Florian Treske (38) den Landesligisten zum Ende der laufenden Saison verlassen. Er wird zu Beginn der neuen Saison Trainer beim Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd. Damit endet in Reinstetten eine Phase, die sportlich zu den erfolgreichsten der jüngeren Vereinsgeschichte zählt.

Treske hatte den SV Reinstetten in der Saison 23/24 von der Bezirksliga Riß in die Landesliga Staffel 4 geführt. In der laufenden Spielzeit steht der Aufsteiger zur Winterpause auf dem dritten Platz und hat sich damit in der neuen Landesliga bemerkenswert etabliert. Im Interview mit FuPa Württemberg sagte er vor wenigen Tagen, dass nach wie vor in dieser Saison das oberste Ziel der schnelle Klassenerhalt mit der SVR ist. Damit bleibt die sportliche Marschroute bis zum Saisonende eindeutig formuliert.

Der Wechsel nach Kirchbierlingen bedeutet zugleich einen Einschnitt beim dortigen Verbandsligisten. Etwas überraschend kommt dagegen das Aus für Kevin Ruiz (34) beim SSV Ehingen-Süd zum Saisonende. Ruiz hatte erst zum Beginn dieser Saison den Posten als Spielertrainer übernommen, folgte auf den langjährigen Trainer Michael Bochtler und war davor schon drei Jahr als Co-Spielertrainer tätig. In der laufenden Verbandsliga-Saison steht der SSV Ehingen-Süd mit 24 Punkten auf dem 10. Platz. Vor der Winterpause gelang der Mannschaft noch ein 4:2-Sieg gegen den FC Esslingen in der Verbandsliga, während beim Mühlen Sohn Cup in Blaustein am gestrigen Samstag bereits in der Vorrunde Schluss war.