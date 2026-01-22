Laut musste Hohkeppels Coach Abdullah Keseroglu nur auswärts werden. – Foto: LaBima

Keseroglu über Platz 2, Guiddir-Abschied und das Aus der 2. Mannschaft Nach einer wechselhaften Hinrunde ist Eintracht Hohkeppel stabilisiert. Trainer Abdullah Keseroglu sieht noch Potenzial – vor allem auswärts.

Der SV Eintracht Hohkeppel hat sich rechtzeitig vor der Winterpause in Stellung gebracht. Nach einer Hinrunde mit Höhen und Tiefen beendete der Regionalliga-Absteiger die erste Saisonhälfte mit fünf Siegen in Serie und überwintert mit 30 Punkten auf Platz zwei der Mittelrheinliga. Punktgleich mit dem Siegburger SV und dem VfL Vichttal liegt Hohkeppel nur fünf Zähler hinter Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 – und hat den Aufstieg längst nicht aus den Augen verloren.

Dass die Mannschaft von Trainer Abdullah Keseroglu (37) heute zur Spitzengruppe gehört, war nicht zu jedem Zeitpunkt der Hinrunde absehbar. Der Coach, der den Verein am dritten Spieltag übernahm und bereits von 2019 bis 2022 in Hohkeppel gearbeitet hatte, blickt differenziert zurück. „Die Hinrunde war ein Auf und Ab. Bis zur Mitte der Hinrunde hatten wir keine zwei Siege in Folge. Nichtsdestotrotz war bis dahin auch nicht alles schlecht“, erklärt Keseroglu. Trotz fehlender Konstanz habe sein Team schon früh gezeigt, dass es mit den Besten mithalten kann. „Wir haben gute Ergebnisse gegen gute Mannschaften erzielt. Auswärts haben wir zu diesem Zeitpunkt zwar noch keinen Dreier geholt, aber wir haben in Bergisch Gladbach ein gutes Spiel gemacht und in Merten ebenfalls eine ordentliche Leistung gezeigt.“ Wendepunkt ausgerechnet nach einer Niederlage Ein Wendepunkt war aus Sicht des Trainers die klare Niederlage in Siegburg. „Eigentlich war nur das Spiel in Siegburg nicht gut. Das hat uns aber wachgerüttelt – und seitdem läuft es“, sagt 37-Jährige. Tatsächlich folgte kurz darauf der erste Auswärtssieg der Saison am 9. November in Königsdorf, ehe Hohkeppel eine Serie startete, die das Bild der Hinrunde entscheidend veränderte.

Besonders auffällig ist die Heimstärke der Eintracht. Sieben der acht Heimspiele wurden gewonnen, die Mannschaft ist auf eigener Anlage ungeschlagen. „Wir haben dort nur vier Gegentore kassiert“, betont der Trainer. Auf fremden Plätzen hingegen besteht weiterhin Nachholbedarf: Nur zwei Siege aus sieben Auswärtsspielen stehen zu Buche. „Auswärts ist noch Luft nach oben, aber wir haben uns stabilisiert und uns den zweiten Platz verdient“, so Keseroglu. Keseroglu: "Wollen unsere Auswärtsbilanz verbessern" In der Wintervorbereitung will er gezielt an dieser Auswärtsschwäche arbeiten. „Jetzt steht eine Wintervorbereitung an, in der wir an ein, zwei, drei Dingen noch arbeiten wollen, ohne den Schwung zu verlieren. Die Mannschaft ist eingespielt“, erklärt der Coach. „Fakt ist aber: Wir wollen unsere Auswärtsbilanz verbessern, mehr Punkte holen und weniger Gegentore kassieren.“