Kerkmann scheidet aus TuS-Spitze aus Bei der Jahreshauptversammlung des TuS Xanten am 19. November wird sich Heribert Kerkmann nach über 30 Jahren aus dem Hauptvorstand verabschieden. Im Dezember feiert der Rechtsanwalt 80. Geburtstag. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden.

Für Dienstag, 19. November, hat das fünfköpfige Vorstandsteam des TuS Xanten zur Hauptversammlung ins Sportheim im Fürstenberg-Stadion eingeladen. Heribert Kerkmann wird dann letztmals als Mitglied der Klubspitze an dem Treffen teilnehmen. Der Rechtsanwalt feiert im Dezember seinen 80. Geburtstag und hört aus Altersgründen auf: „Ich möchte mehr Zeit für die Familie haben.“

Vorstand macht wohl zu viert weiter

Kerkmann, der seit 1969 TuS-Mitglied ist, hat rund 30 Jahre im Hauptvorstand mitgearbeitet. Anfang 2024 hatte der ehemalige Xantener Oberliga-Spieler bereits seine Tätigkeit in der Fußball-Abteilung beendet. „Ich werde zwar keine offizielle Funktion mehr im Hauptvorstand haben, bin aber weiter bereit, zu helfen. Das Vorstandsteam wird wohl zunächst zu viert weitermachen“, sagt Kerkmann. Die Versammlung am 19. November beginnt um 19 Uhr. Neu gewählt werden soll an diesem Abend laut Tagesordnung lediglich ein Kassenprüfer.