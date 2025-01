Kennst du schon das Prämiensystem auf FuPa? Jetzt mitmachen und Prämien sichern

FuPa lebt von einer lebendigen Community aller Amateurfußballer. Je mehr Vereine beziehungsweise deren Spieler, Trainer, Funktionäre oder Fans mitmachen, desto mehr Freude macht FuPa allen Nutzern. Und damit du dich für deine guten Taten ab und an mit einer tollen Prämie belohnen kannst, haben wir ein Punktesystem geschaffen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Du musst dich bei FuPa als FuPaner, Vereins- oder Ligaverwalter registriert haben, mindestens 14 Jahre alt sein und dein Wohnsitz liegt in Deutschland. So kannst du dich bei FuPa registrieren.

Was wird belohnt?

▶ Liveticker: 10 Punkte (Hallenspiele 3 Punkte)

Für einen korrekt durchgeführten Liveticker (An- und Abpfiff sowie die Halbzeitpause richtig angegeben und mindestens die Tore getickert) gibt es 10 Punkte. Die Bedienung ist kinderleicht, probier es am besten gleich beim nächsten Spiel deines Teams aus.