Kemnath läßt Sieg in Freihung liegen!

Schlichtweg in letzter Minute lässt sich der Ligaprimus Kemnath vom FC Freihung die Butter vom Brot nehmen. Spitzenreiter gegen Letztplatzierten, da waren die Vorzeichen eigentlich klar gesetzt. Die Heimelf ging sogar in der 25. Minute in Führung, Kaja brachte mit 2 Treffern die Kemnather erstmal wieder auf die Siegesstrasse. In der 90. Minute bekam Freihung von der Mittellinie aus noch einen Freistoß, da sah der Kemnather Schlußmann nicht gut aus und der Ball ging zum umjubelten Ausgleich ins Tor.