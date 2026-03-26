 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Kellergipfel zwischen Altona II und HSV III, Norderstedt II legt vor

Landesliga Hammonia: FC Eintracht Norderstedt II gegen Eintracht Lokstedt, FC Alsterbrüder empfängt Hetlinger MTV, TBS Pinneberg beim SC Nienstedten, Kellerduell zwischen Altona 93 II gegen Hamburger SV III.

von red · Heute, 20:33 Uhr · 0 Leser
HSV III auswärts gefordert.
HSV III auswärts gefordert. – Foto: Imago Images

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Die Landesliga Hammonia geht in den 24. Spieltag: Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (53 Punkte) geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in das Heimspiel gegen Eintracht Lokstedt (28 Punkte), während Verfolger FC Alsterbrüder (49 Punkte) ebenfalls stabil unterwegs ist und gegen den Hetlinger MTV (19 Punkte) die nächste Pflichtaufgabe vor der Brust hat. Dahinter lauert TBS Pinneberg (41 Punkte), das beim formstarken SC Nienstedten (32 Punkte) gefordert ist - ein Duell, das direkten Einfluss auf die obere Tabellenhälfte haben kann.

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Auch FC St. Pauli III (39 Punkte) bleibt mit Blick nach oben im Rennen und trifft auf den SSV Rantzau Barmstedt (21 Punkte), der jeden Zähler im Kampf um Abstand zur Abstiegszone benötigt. Im gesicherten Mittelfeld empfängt SV Rugenbergen (36 Punkte) den TuS Osdorf (32 Punkte), während FC Union Tornesch (34 Punkte) beim abstiegsbedrohten Klub Kosova (10 Punkte) gefordert ist.

Im Tabellenkeller stehen direkte Duelle im Fokus: Altona 93 II (18 Punkte) trifft auf Hamburger SV III (14 Punkte), während Eimsbütteler TV II (31 Punkte) gegen Schlusslicht SC Victoria II (10 Punkte) klar favorisiert ist. Neben der Tabelle zeigt auch die Form: Norderstedt und Tornesch kommen mit stabilen Serien, während Victoria II zuletzt ohne Punkt blieb und weiter unter Druck steht.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
19:00
Spieltext Klub Kosova - Un.Tornesch

Morgen, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
20:00
Spieltext Nienstedten - TBS Pinneb.

Morgen, 20:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
20:00
Spieltext Norderstedt II - Ein.Lokstedt

Morgen, 20:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
20:00
Spieltext St. Pauli III - SSV Rantzau

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 29.03.2026, 11:30 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
11:30
Spieltext Alsterbrüder - Hetlingen

So., 29.03.2026, 12:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
12:00
Spieltext Altona 93 II - Hamburger SV III

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
13:30
Spieltext ETV II - SC Victoria II

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
14:00
Spieltext Rugenbergen - TuS Osdorf

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SC Victoria II 4:0
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - TBS Pinneberg
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Hamburger SV III
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - SC Nienstedten
Fr., 03.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Union Tornesch
Fr., 03.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Altona 93 II
Fr., 03.04.26 17:30 Uhr Eimsbütteler TV II - Klub Kosova
Sa., 04.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SSV Rantzau Barmstedt

25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III
So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder
So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova

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