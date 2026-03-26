Kellergipfel zwischen Altona II und HSV III, Norderstedt II legt vor

Die Landesliga Hammonia geht in den 24. Spieltag: Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (53 Punkte) geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in das Heimspiel gegen Eintracht Lokstedt (28 Punkte), während Verfolger FC Alsterbrüder (49 Punkte) ebenfalls stabil unterwegs ist und gegen den Hetlinger MTV (19 Punkte) die nächste Pflichtaufgabe vor der Brust hat. Dahinter lauert TBS Pinneberg (41 Punkte), das beim formstarken SC Nienstedten (32 Punkte) gefordert ist - ein Duell, das direkten Einfluss auf die obere Tabellenhälfte haben kann.
Auch FC St. Pauli III (39 Punkte) bleibt mit Blick nach oben im Rennen und trifft auf den SSV Rantzau Barmstedt (21 Punkte), der jeden Zähler im Kampf um Abstand zur Abstiegszone benötigt. Im gesicherten Mittelfeld empfängt SV Rugenbergen (36 Punkte) den TuS Osdorf (32 Punkte), während FC Union Tornesch (34 Punkte) beim abstiegsbedrohten Klub Kosova (10 Punkte) gefordert ist.
Im Tabellenkeller stehen direkte Duelle im Fokus: Altona 93 II (18 Punkte) trifft auf Hamburger SV III (14 Punkte), während Eimsbütteler TV II (31 Punkte) gegen Schlusslicht SC Victoria II (10 Punkte) klar favorisiert ist. Neben der Tabelle zeigt auch die Form: Norderstedt und Tornesch kommen mit stabilen Serien, während Victoria II zuletzt ohne Punkt blieb und weiter unter Druck steht.
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18. Spieltag
Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SC Victoria II 4:0
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - TBS Pinneberg
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Hamburger SV III
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - SC Nienstedten
Fr., 03.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Union Tornesch
Fr., 03.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Altona 93 II
Fr., 03.04.26 17:30 Uhr Eimsbütteler TV II - Klub Kosova
Sa., 04.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SSV Rantzau Barmstedt
25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III
So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder
So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova
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