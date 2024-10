Kellerduell: Glesch-Paffendorf gegen Helpenstein – Teveren im Derby

Für BC Viktoria Glesch-Paffendorf (15.) bedeutet das Heimspiel gegen den SV Helpenstein (12.) mehr als nur ein Ligaspiel – es ist die Rückkehr nach sechs Wochen ohne Heimspiel und einer belastenden Phase, in der das Team nur auswärts trainierte und spielte. „Diese Wochen haben uns mental und körperlich sehr gefordert,“ erklärt Trainer Marc Diamante. „Jetzt haben wir endlich unseren Platz und unsere Kabinen zurück, und das gibt uns den nötigen Schub.“ Mit einer aufgefrischten Anlage und einer hoffnungsvolleren Kaderlage ist die Motivation groß, endlich den ersten Saisonsieg zu feiern. Doch Helpenstein kommt nicht, um Punkte zu verschenken. „Helpenstein ist ein zweikampfstarker und robuster Gegner. Ihre gefährlichen Standards werden uns fordern,“ warnt Diamante. Die Gastgeber setzen auf die Euphorie des Heimspiels und hoffen, mit den Fans im Rücken die Trendwende zu schaffen, während Helpenstein selbst die Abstiegszone hinter sich lassen will.

Wenn Germania Teveren (13.) am Freitagabend unter Flutlicht auf den SC Erkelenz (14.) trifft, steht für beide Teams viel auf dem Spiel. Teveren hat in den letzten Wochen stark unter vielen Ausfällen gelitten, wie Trainer Chris Reimers betont: „Fünf Spiele, nur ein Punkt – das hat am Selbstvertrauen genagt. Wir mussten oft Spieler auf fremden Positionen einsetzen, was uns nicht leichtfiel.“ Reimers hofft, dass er am Freitag zumindest 8 bis 9 fitte Spieler auf den Platz schicken kann. Sein Fokus liegt auf einem intensiven Kampf, bei dem die Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden werden. Auf der anderen Seite brennt Erkelenz-Trainer Pascal Thora auf das Derby: „Freitagabend, Flutlicht und Rasen – ich hab richtig Bock auf dieses Spiel. Wir müssen unsere Leistung endlich in Punkte ummünzen und wollen Teveren überholen.“ Die emotionale Brisanz des Derbys und die Dringlichkeit, Punkte zu holen, versprechen ein heiß umkämpftes Duell.