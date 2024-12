Kellerduell am Hain – gelingt Bad Soden der zehnte Sieg in Folge?

Bereits am Freitagabend empfängt die TSG Sandershausen die SG Aulatal zum Auftakt. Die Hausherren, auf Platz 13, wollen nach zuletzt wechselhaften Leistungen den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Für Schlusslicht Aulatal zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt.

Der Tabellenvierte Vellmar trifft auf den Achten Lichtenau, der mit einer zuletzt wackeligen Defensive an die Heckershäuser Straße reist. Beide Teams möchten das Jahr mit einem Erfolgserlebnis beenden und könnten sich mit einem Dreier in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Im Duell zwischen dem Zwölften und Sechsten geht es um wichtige Punkte im Mittelfeld. Flieden will vor heimischer Kulisse eine Reaktion auf die Niederlage in Wabern zeigen. Klei/Hun/Doh hingegen könnte mit einem Sieg Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Neuhof fordert den Tabellenzweiten