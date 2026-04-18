Kellerduell am Blumengarten - mit besonderer Aktion

Ingelheims Fabian Brunner (in gelb) ist am Sonntag beruflich verhindert. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ingelheim.Trotz des tollen Punktgewinns in Büchelberg stehen die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim sechs Spieltage vor Saisonschluss nur knapp über dem Strich. Am Sonntag (15 Uhr) gegen Kellerkind FSV Schifferstadt ist deshalb unbedingt Punkten angesagt.

Zeit zum Zittern? Ingelheims Coach Eric Oehler sagt: „Eine gewisse Anspannung ist vor jedem Spiel da – und sollte auch da sein. Aber natürlich ist es auch für die Jungs ein gutes Gefühl zu sehen, dass wir mit guten Leistungen auch gute Ergebnisse erzielen können.“ Gerade in einem Sechs-Punkte-Spiel. Oehler schmunzelt. „Ah, der alte Minnegesang vom Sechs-Punkte-Spiel… Leider gibt es das nicht. Aber jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, um was es geht. Wir wollen das Ding unbedingt gewinnen.“

Im Hinspiel reüssierten die Ingelheimer mit 2:1. Könnte es sein, dass ihnen der FSV ganz gut liegt? „So weit würde ich nicht gehen“, sagt Oehler, der auf den beruflich verhinderten Fabian Brunner verzichten muss. „Es wird einfach wieder darauf ankommen, keine Geschenke zu verteilen. Wenn das gelingt, haben wir die Qualitäten, zu gewinnen.“ Der 42-Jährige weiß: „Wir müssen unsere Abläufe wieder abrufen. Eigentlich weiß jeder Bescheid, da gewisse Dinge sich immer mehr verfestigt haben. Inhaltlich wird es daher keine 30-minütige Ansprache geben.“

Typsierungsaktion am Spieltag

Im Rahmen des Heimspieltags im Blumengarten steigt eine Typisierungsaktion mit der Stefan-Morsch-Stiftung für die Stammzellspende. Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen und zur Registrierung zu bewegen. Der Tag verbindet Amateurfußball mit sozialem Engagement: Es wird ein buntes Rahmenprogramm geben mit Torwand, Einlaufkindern etc. – und vor allem die Möglichkeit, sich direkt vor Ort typisieren zu lassen.