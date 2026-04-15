Typsierungsaktion bei der Spvgg. Ingelheim Am Sonntag können sich Zuschauer der Aktiven-Heimspiele in der als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen von Philipp Durillo · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Besonderes Heimspiel für die Spvgg. Ingelheim am Sonntag. – Foto: Sascha Kopp

Ingelheim. Besondere Aktion der Spvgg. Ingelheim. Der Verein aus der Rotweinstadt veranstaltet am kommenden Sonntag am Rande der beiden Heimspiele der Aktiventeams eine Typisierungsaktion für die Stammzellspende. In Zusammenarbeit mit der Stefan-Morsch-Stiftung sollen möglichst viele Menschen dazu bewegt werden, sich typisieren zu lassen. Dadurch könnten potenziell Stammzell-Spender gefunden werden, die Leukämie- oder Tumorkranken das Leben retten könnten.

"Wir verzichten bewusst auf Eintritt an diesem Spieltag und bitten stattdessen um Spenden für die Stiftung. Uns ist vor allem wichtig, dass die Hemmschwelle niedrig ist. Die Registrierung ist schnell, unkompliziert und kann im besten Falle Leben retten", sagt Organisator Chris Hörrmann über die Typisierung, die mittels Wangenabstrich innerhalb weniger Minuten abläuft.

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr SpVgg Ingelheim Ingelheim II FVgg 03 Mombach 03 Mombach 11:00 PUSH

Hörrmann selbst, der sich gemeinsam mit Trainerkollege Benjamin Groß um die Organisation des Events kümmert, ist U17-Trainer in Ingelheim und vor einigen Jahren auch Aktive bei der Spvgg. gespiel. Die Initiative sei von der U17 ausgegangen. "Wir wollten als Trainerteam nicht nur sportliche Inhalte vermitteln, sondern den Jungs auch soziale Werte mitgeben. Damals selbst an einer Typisierungsaktion teilgenommen zu haben war ein starkes Erlebnis – viele haben mitgemacht, und gleichzeitig hatte es einen echten Mehrwert. Diese Erfahrung wollte ich an meine aktuelle Mannschaft weitergeben. Das ist ein tolles Projekt, getragen von vielen Menschen", teilt Hörrmann mit.