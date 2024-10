Keine Sperre für Erkenschwicks Pilica trotz zwei Gelber Karten

Kurz vor Ende der torlosen Partie zwischen der SpVgg Erkenschwick und dem TSV Victoria Clarholz zeigte der Unparteiische, der auch in der Regionalliga West pfeift, dem Erkenschwicker Dzenan Pilica eine Gelbe Karte. Es war die zweite und hätte entsprechend einen Platzverweis zur Folge haben müssen. Dies übersah der erfahrene Benkhoff aber und pfiff Sekunden später die Partie ab. Unmittelbar danach fiel ihm sein Fehler auf und er verfasste einen Bericht zur weiteren Entscheidung.

Spohn erklärt: "Die Sache ist passiert, wir sehen das als Tatsachenentscheidung an." Außerdem gibt Spohn an, dass Pilica nicht mal in seiner persönlichen Statistik zwei Gelbe Karten angerechnet bekommt, wenn es später mal um eine mögliche Gelb-Sperre bei fünf gesammelten Gelben Karten ginge.

Insgesamt sehr glückliche Umstände für den 26-jährigen Defensivmann, der bisher erst eine Gelbe Karte in der laufenden Saison gesehen hatte. Und mit der nun zweiten Gelbe Karte immer noch weit von einer möglichen Sperre entfernt ist.