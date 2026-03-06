»Keine guten Stürmer? Den Vorwurf wird`s von mir nicht geben« Samstag - 22. Spieltag: Verlieren verboten heißt es für die SpVgg Hankofen-Hailing im Kellerduell bei der SpVgg Greuther Fürth II von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Hankofens Coach Tobias Beck weiß, dass nur Siege seinem Team weiterhelfen. – Foto: Robert Geisler

Nächstes Auswärtsspiel für die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern: Die "Dorfbuam" gastieren am morgigen Samstag in Burgfarrnbach bei der Profireserve der SpVgg Greuther Fürth. Verlieren verboten lautet die Devise in diesem Kellerduell! Anpfiff ist um 14 Uhr.



"Mit der Leistung in München war ich total einverstanden, aber..." Dass Hankofens Cheftrainer Tobias Beck immer wieder eine Einschränkung formulieren muss, wenn er über die Darbietung seiner Schützlinge spricht, ist mittlerweile fast zur Gewohnheit geworden: "...uns hat zum wiederholten Mal einfach die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, um etwas mitzunehmen. Auch bei den Bayern wäre sehr viel mehr drin gewesen."Hankofen enttäuschte am vergangenen Freitag im Grünwalder Stadion keineswegs, die SpVgg hielt die Partie bis zum Ende offen, hatte sehr wohl auch ihre Möglichkeiten. Das entscheidende 2:0 fiel erst in der 90. Minute. Ein großer Unterschied zwischen ambitionierten Jungprofis und Feierabendkickern, was rein gar nicht despektierlich klingen soll, war nicht zu erkennen. Trotzdem mussten die Gäste erneut ohne Zählbares nach Niederbayern zurückfahren. Weil tags darauf der TSV Schwaben Augsburg in Aschaffenburg mit 2:1 gewann, rutschte Hankofen zu allem Überfluß auch noch auf den letzten Tabellenplatz ab.



Was nicht zum ersten Mal offensichtlich wurde auf Giesings Höhen: Das Toreschießen fällt der SpVgg unglaublich schwer. 16 Saisontreffer sind`s bislang in 20 Partien - kein Team in der Regionalliga trifft so selten wie die "Dorfbuam". Warum ist das so? Beck wagt einen Erklärungsversuch: "Um konkurrenzfähig zu sein, müssen wir in dieser Liga einen wahnsinnigen Aufwand betreiben. Die Stürmer sind unsere ersten Verteidiger und müssen brutal was wegrennen. Wahrscheinlich mehr, als anderswo. Vielleicht fehlt deshalb vor dem Tor in der ein oder anderen Situation dann einfach ein wenig die Frische." Im gleichen Atemzug bricht Beck aber eine Lanze für seine Offensivkräfte: "Ich sehe, wie sie arbeiten und wie sie sich reinschmeißen. Den Vorwurf, wir hätten keine guten Stürmer, wird`s von mir deshalb definitiv nicht geben."

Mit entscheidende Szene im Hinspiel: Fürths Lado Akhalaia sieht glatt Rot. Am Ende konnte Hankofen zumindest ein 1:1 retten. – Foto: Paul Hofer

Im Training versuchen die "Dorfbuam" an ihrer Treffsicherheit zu feilen. Freilich ist das Ganze aber ein wenig komplexer, als sich hinzustellen und den Ball auf die Kiste zu jagen. "Es geht darum, eine gewisse Routine reinzubringen", sagt Beck, der in Fürth-Burgfarrnbach Zählbares, am besten einen Auswärtssieg als Ziel vorgibt: "Es warten richtungweisende Wochen auf uns. Wir wollen in Fürth den Anschluss ans Kleeblatt und damit ans rettende Ufer herstellen. Uns wird wie üblich gegen zweite Mannschaften eine Art Wundertüte erwarten. Aus dem Hinspiel sollten wir gewarnt sein. Selten hat uns eine Mannschaft in den ersten 20 Minuten so hergespielt, wie es damals die Fürther getan haben." Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Korbinian Stütz ist mittlerweile ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber für Fürth noch keine Option. Fanol Lutolli fehlt noch gesperrt wegen einer roten Karte, die er auf seiner vorherigen Station kassiert hatte. David Löffler feilt am Comeback. Krankheitsbedingt steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Samuel Pex.

Fürths U23-Coach Roberto Hilbert sah zum Auftakt ein 0:0 in Buchbach. – Foto: Michael Buchholz