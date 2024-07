Keine großen Namen, ABER...

"Zunächst freue ich mich erstmal sehr darüber, dass unsere Spieler aus dem Meisterkader – entgegen der Gerüchteküche – beim FCFH bleiben und unseren erfolgreichen Weg weiterhin mitgestalten wollen. Im Verein gab es in den letzten Monaten einige Veränderungen und deshalb ist das absolut nicht selbstverständlich", sagt Nick Walter mit Blick auf die guten Gespräche mit den "Meisterspielern". Das Grundgerüst steht damit beim FC An der Fahner Höhe und wird zudem um weitere Puzzleteile erweitert.

Zudem verpflichteten die Verantwortlichen der Gemeinde Dachwig-Döllstädt-Gräfentonna zwei junge Spieler, die bestens ausgebildet sind und fußballerisch nun im Schatten der erfahrenen Kicker wachsen sollen. Mit Stanislav Moraru kommt ein 19-jähriger Offensivspieler mit Moldawischen Wurzeln von der U19 des FC Rot-Weiß Erfurt an die Fahnerschen Höhen und soll die Offensiv-Reihen verstärken. In der vergangenen Saison bestritt “Stani” 10 Spiele in der A-Junioren Regionalliga und erzielte dabei einen Treffer. >> zum FuPa-Profil von Stanislav Moraru

Noch ein Jahr jünger ist Peempos Thumthimdee. Für die Flügel-Positionen hat sich Tom Dziony für den jungen Thailänder aus der Soccer Academy Arnstadt stark gemacht und sieht in ihm “einen interessanten Kicker für die Außenbahn”. Beim SV 09 Arnstadt spielte er letztes Jahr in der Kreisoberliga bei den A-Junioren, feierte aber mit dem Verein sensationell den Erfolg im Landespokal. Der 18-Jährige befindet sich aktuell noch in der Heimat auf Familien-Urlaub und wird zum Ende der Vorbereitung zum amtierenden Thüringenmeister dazu stoßen. >> zum FuPa-Profil von Peempos Thubthimdee

Kein echter Neuzugang, aber ein gefühlter ist zudem Rico Baumgardt. Im letzten Jahr wurde er an seinen Heimatverein Großengottern aufgrund verschiedener Umstände ausgeliehen und sammelte dort Wettkampfpraxis. Mit 21 Landesklasse-Partien bei 12 Scorer-Punkten (Sieben Tore, fünf Vorlagen) kehrt er nun nach Dachwig zurück und soll die Lücke schließen, die Elias Imrock auf der Außenbahn hinterlässt. >> zum FuPa-Profil von Rico Baumgardt