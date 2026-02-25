Keine Fusion zwischen Herren-Regionalligist und Frauen-Drittligist Lange spielte der FSV Gütersloh in der 2. Frauen-Bundesliga von red · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser

Es hörte sich im April 2024 alles sehr aussichtsreich an. (Foto v.l.: Chris Punnakkattu Daniel (FSV), Hans-Hermann Kirschner (FCG), Sebastian Kmoch (FSV), Heiner Kollmeyer (FCG), Michael Horstkötter (FSV) und Helmut Delker (FCG)). – Foto: FC Gütersloh

Vor fast zwei Jahren wurde bekannt, dass der aufstrebende Männer-Regionalligist FC Gütersloh und der frühere langjährige Frauen-Zweitligisten FSV Gütersloh eine Fusion planen. Die finanzielle Schieflage des FSV ließ das ganze zunächst platzen. Über eine Crowdfunding-Aktion spülte der FSV viel Geld in die Kassen. Doch eine Fusion wird es trotzdem nicht geben. Der FSV Gütersloh gibt in einer Pressemitteilung bekannt, "dass dem FC Gütersloh bei den Ende letzten Jahres sehr offenen und freundschaftlichen Gesprächen ein finanziell schuldenfreier Status zum 30. Juni 2026 garantiert wurde. Der Vorstand des FC Gütersloh teilte zum Jahreswechsel dennoch mit, von dem Vorhaben zurückzutreten. Eine Entscheidung, die die Führung des FSV Gütersloh mit Bedauern, aber auch mit Respekt zur Kenntnis nahm." Darauf antwortete der FC Gütersloh mit dieser Pressemitteilung: "In den Gesprächen ging es nicht nur um den schuldenfreien Status des FSV. Der Verein hat uns auch mitgeteilt, dass bis auf Geschäftsführer Michael Horstkötter die komplette Führungsmannschaft des Klubs aufhören wird. Dazu war die Finanzierung der neuen Saison 26/27 in der Frauen-Regionalliga nicht annähernd gewährleistet. Aufgrund der personellen und wirtschaftlichen Unsicherheiten des FSV haben wir keine Möglichkeit gesehen, unseren Mitgliedern guten Gewissens eine Verschmelzung vorzuschlagen. Dem FSV Gütersloh wünschen wir für die weitere Zukunft alles Gute!"

Die komplette Pressemitteilung des FSV Gütersloh im Wortlaut: "Vor fast genau einem Jahr, am 13. Februar 2025, startete der FSV eine Kampagne zur Zukunftssicherung des Vereins. Ziel war es, die Finanzierung der damals laufenden und der nächsten Saison zu sichern und damit die Voraussetzung dafür zu schaffen, die zuvor im ersten Anlauf gescheiterte Verschmelzung mit dem FC Gütersloh doch noch zu realisieren – eine für den Fortbestand des Vereins als alternativlos angesehene Perspektive. Die Rettungsaktion war äußerst erfolgreich. Innerhalb kürzester Zeit kamen über eine Crowdfunding-Aktion die angestrebten 80.000 Euro zusammen. Darüber hinaus fand sich mit der Klaus-Peter Reinert Stiftung ein großer Unterstützer, der dem Verein eine Zuwendung in Höhe von 100.000 Euro zukommen ließ. Und auch die Premium Food Group, die als Hauptsponsor hinter der Verschmelzung stand, zeigte sich von der großzügigen Seite. Somit war der FSV Gütersloh in der Lage, dem FC Gütersloh bei den Ende letzten Jahres sehr offen und freundschaftlich laufenden Gesprächen einen finanziell schuldenfreien Status zum 30. Juni 2026 zu garantieren. Der Vorstand des FC Gütersloh teilte zum Jahreswechsel dennoch mit, von dem Vorhaben zurückzutreten. Eine Entscheidung, die die Führung des FSV Gütersloh mit Bedauern, aber auch mit Respekt zur Kenntnis nahm.

Für die Verantwortlichen des FSV stellte sich damit die grundsätzliche Frage, ob ein Weiterbestehen des Vereins und die Beibehaltung der ambitionierten leistungssportlichen Ziele möglich ist. Erschwert wurde die Antwort, durch die Tatsache, dass neben anderen mit dem seit 2009 als Vorsitzender fungierenden Sebastian Kmoch (64), mit Chris Punnakkattu Daniel (44), der seit 2021 als Strategischer Berater und Leiter Medien & Kommunikation tätig ist, sowie dem seit vielen Jahren als Trainer und Sportlicher Leiter agierenden Markus Graskamp (55) einige wesentliche Funktionsträger ihr Ausscheiden zum Saisonende ankündigten. Heute kann der FSV Gütersloh mitteilen, dass die Fortführung des Vereins als selbständiger Frauenfußballklub fest beabsichtigt ist. Um den seit mehr als 40 Jahren ehrenamtlich tätigen Geschäftsführer Michael Horstkötter (62) herum hat sich eine Gruppe von Vereinsmitgliedern gefunden, die bereit sind, Führungsverantwortung und Aufgaben zu übernehmen. Dazu gehören der bei der Mitgliederversammlung im Dezember zum Stellvertretenden Geschäftsführer gewählte Patryk Pylinski (44), der bereits seit September als Jugendleiter tätige Ralf Philipper (54), sowie Christian Zens (48), Andreas Dobrzanski (49), Marvin Anders (36), Sandra Zens (43) und Dirk Strauß (54). Letzterer ist bereit, für das Amt des 1. Vorsitzenden zu kandidieren. Mit Ausnahme von Strauß waren alle langjährig in verschiedenen Bereichen bei Blau-Weiß 98 Gütersloh engagiert. Welche Funktionen künftig beim FSV Gütersloh von ihnen übernommen werden, klärt sich bei einer für Mai vorgesehenen Mitgliederversammlung. Hauptaugenmerk der neuen Vereinsführung ist nun die Sicherung der finanziellen Basis.