„Kein typisches Bayernligaspiel“: Grünwald und Haching II liefern sich spektakulären Schlagabtausch

„Das war kein typisches Bayernligaspiel, weil uns der Gegner nicht so gestresst hat“, sagte der Haching-Trainer Marc Endres. Beide Teams gaben der gegnerischen Offensive jeweils den Raum und die Zeit, die man normalerweise in der Bayernliga nicht hat.

Haxhosaj sichert SpVgg Unterhaching II einen Punkt

Hachings Punkt sicherte dann Elion Haxhosaj, der in den Minuten 77 und 85 die beiden Ausgleichstore machte. Das waren nach dem Siegtor in Rain (2:1) seine Saisontreffer zwei und drei. Der Grünwalder Trainer Rainer Elfinger bedauerte, dass das schwache Flutlicht der Anlage in Neuried ein bisschen Mitschuld hatte am 3:3. Der Platz soll demnächst eine neue Anlage bekommen, aber den Grün-Weißen hilft das nicht wirklich.

„Uns Trainer hat das Spiel einige Nerven gekostet“, sagte später Rainer Elfinger, „defensiv war es das Spiel einer U17 gegen eine U18.“ Auch Hachings Marc Endres stellte mit Schrecken fest, dass man Grünwald immer wieder ganz einfach in den eigenen Strafraum hat ziehen lassen. Hier muss Haching II in den nächsten Spielen die Fehler minimieren, Ballverluste ohne Not vermeiden und wieder stabiler stehen. „Die Zahl der Gegentore ist bei uns einfach zu hoch“, bilanzierte Endes, „aber beim offensiven Spiel und den Einzelleistungen haben wir einen Schritt nach vorne gemacht.“

Letztlich waren sich die Trainer einig, dass dieses unterhaltsame Unentschieden in Ordnung geht. Beide können mit dem Punkt leben, und so ganz nebenbei hat der TSV Grünwald nun auch sein erstes Unentschieden der Bayernliga-Geschichte geschafft. Für die nächste Trainingswoche haben die beiden Coaches sicher genug Ideen für Verbesserungen.