Kein Sieger im Topspiel zwischen SG FC Wehr-Brennet und SF Schliengen

Einen weiteren bitteren Rückschlag erlebten die Schönauer, die gegen Hauingen wenige Sekunden zumindest an einem Punkt schnuppern durften. Als in der 87. Minute Yannik Behringer den 1:2-Rückstand per Strafstoß egalisieren konnte, schien das Unentschieden gesichert. Aber der Aufsteiger ließ sich durch das 2:2 nicht entmutigen, schlug direkt nach dem Anspiel durch den kurz zuvor eingewechselten Patrik Mihaljevic zurück - 3:2 für die Gäste. Für das Sahnehäubchen der Partie hatte der Hauinger Torjäger Moritz Keller gesorgt, der seine Elf mit einem Treffer fast von der Mittellinie in Führung schoss (9.). Die Hausherren kamen zurück und durch Fabian Behringer zum 1:1 (45.). Nach der Pause die erneute Gästeführung, wieder war es Moritz Keller, der der Schönauer Abwehr entwischte, ehe die aufregende Schlussphase ihren Gang nahm. "Es war ein intensives Spiel. Beide Teams hatten ihre Momente. Nach dem späten Ausgleich glaubten wir weiter an den Sieg", sagte der Hauinger Coach Mick Fahr. Und sein Schönauer Trainerkollege Manfred Knobel meinte: "Von der Einstellung her kann ich niemandem etwas vorwerfen. Es war eine sehr bittere Niederlage."

Tore: 0:1 Moritz Keller (9.), 1:1 F. Behringer (45.), 1:2 Moritz Keller (60.), 2:2 Y. Behringer (87./FE), 2:3 Mihaljevic (87.).