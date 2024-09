– Foto: FuPa Lüneburg

Kein Sieger im Spiel zwischen dem Heeslinger SC und Atlas Delmenhorst Offener Schlagabtausch in der zweiten Halbzeit Verlinkte Inhalte OL Niedersachsen SV Atlas Del Heeslingen

Oberligist Heeslinger SC ist am Freitagabend zumindest teilweise in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Vor 450 Zuschauern lieferten sich die Gäste aus Delmenhorst und die Platzherren ein Duell auf Augenhöhe und trennten sich am Ende 1:1-Unentschieden.

„Mit ein bisschen Glück wäre auch ein Sieg möglich gewesen. Immerhin haben wir noch bis zur 93. Minute mit 1:0 geführt, aber die Liga ist einfach unglaublich stark und jeder Fehler wird bestraft. Natürlich ist es ärgerlich, so kurz vor Schluss noch ein Gegentor zu kassieren, aber gemessen an den Spielanteilen geht das Ergebnis in Ordnung“, meinte Teammanager Steffen Lahde nach der Partie, die in den ersten 45 Minuten ganz im Zeichen der Gäste gestanden hatte. Fr., 06.09.2024, 19:30 Uhr Heeslinger SC Heeslingen SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 1 1 Abpfiff S

Mit dem SV Atlas Delmenhorst präsentierte sich der erwartet starke Gegner im Heeslinger Waldstadion, der die Heimmannschaft nur ganz, ganz selten zur Entfaltung kommen ließ. Alles in allem war das Team von Dominik Schmidt im Passspiel genauer, in den Zweikämpfen etwas aggressiver und im Spiel nach vorne einfach etwas gefährlicher als die Elf von Malte Bösch. Kurzfristig zahlenmäßig überlegene Gäste