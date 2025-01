Kein Appetit auf die Goldene Ananas: Kann die SpVgg Kammerberg die Lücke nach vorne noch schließen?

Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg hat ein dickes Polster auf die Abstiegsplätze. Aber auch nach vorne ist der Abstand groß. Nun startet die Vorbereitung.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg ist auf einem guten Weg, das Ticket für die nächste Saison in der Bezirksliga Nord zu buchen. Um in der Tabelle vom neunten Platz nach oben zu klettern, muss nach der Winterpause allerdings sehr viel richtig laufen. Ihre Hausaufgaben wollen die Kammerberger erledigen. Am Montag war offizieller Vorbereitungsstart.

Trainer Victor Medeleanu war zufrieden mit der Trainingsbeteiligung. Die beiden Senkrechtstarter Lukas Fladung und Domenik Kaiser sowie Haris Cehic fehlten zwar, doch dafür standen die Neuzugänge Marko Zec, Luciano Grünwald und Robin Anselment auf dem Platz. Medeleanu hatte seine Spieler seit Anfang des Jahres auf diesen Tag vorbereitet. „Wir haben ab dem 3. Januar jeweils einmal pro Woche in der Soccer-5-Halle gespielt und einen Lauf gemacht”, berichtete der Trainer. Sein Urteil: „Die Spieler waren fleißig.“ Seine Mannschaft ist gewappnet für die nächsten Wochen, in denen er die Intensität deutlich nach oben schrauben wird.

Pro Woche stehen drei Trainingseinheiten und ein Spiel auf dem Programm

„In den ersten beiden Wochen arbeiten wir vor allem an Kraft und Ausdauer. Dann geht es um die Taktik und Geschwindigkeit. In der letzten Woche wollen wir die Frische und Spritzigkeit in die Beine holen“, sagt Medeleanu. Pro Woche stehen drei Trainingseinheiten und ein Spiel auf dem Programm. Die Kammerberger testen ausnahmslos gegen Mannschaften, die mindestens in der Bezirksliga spielen. Besondere Herausforderungen sind die Duelle mit den Landesligisten Oberweikertshofen sowie bei der Bayernliga-U19 des FC Deisenhofen.

Mitte Februar klafft eine Lücke im Testspiel-Fahrplan. In dieser Zeit steht mit dem Trainingslager in Kroatien das große Highlight der Vorbereitung an. Zwischen dem 13. und 16. Februar werden sich die Kammerberger Spieler wie Profis fühlen. Neben den Trainingseinheiten wird die Spielvereinigung auch einen Test gegen ein österreichisches Team absolvieren, ehe es für das Vorbereitungsfinale zurück nach Deutschland geht.

Viel darf die SpVgg nicht mehr liegenlassen

Die Kammerberger gehen mit elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegationszone in die letzten zwölf Punktspiele. Nach hinten hat Medeleanus Teams ein gutes Polster. Nach vorne sind die Abstände aber bereits groß. Um noch ins vordere Tabellendrittel zu klettern, darf die SpVgg nicht mehr viel liegenlassen. Sonst drohen Spiele um die Goldene Ananas.

Vor der warnte in der Vergangenheit auch immer wieder Medeleanus Vorgänger Matthias Koston. Der erreichte in der Saison 2022/23 mit Platz vier ein Top-Resultat. Für eine Wiederholung müsste man nun zwölf Punkte aufholen. Unrealistisch. Möglich ist allerdings, den achten Platz aus der vergangenen Saison zu toppen. Dafür müssten die Kammerberger allerdings eine Fünf-Punkte-Lücke auf Untermenzing schließen.

Moritz Stalter