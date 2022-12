Kein Abstieg, dafür schreibt die U19 des VfB 03 Hilden Geschichte Die A-Junioren des VfB 03 Hilden haben gegen den Bonner SC ihren ersten Sieg in der U19-Bundesliga gefeiert.

Die A-Junioren-Bundesliga West geht am Wochenende in die Winterpause, somit endet auch das eigentlich erfolgreiche Spieljahr des VfB 03 Hilden. Die U19 von Trainer Philipp Schütz hätte am 11. Spieltag bereits absteigen können, stattdessen schrieb sie gegen den Bonner SC mit ihrem ersten Erfolg Geschichte.