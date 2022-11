Kehrt Mölders als Trainer zu den Löwen zurück? „Das wäre ein Traum. Da hätte ich Bock drauf“ Ex-Stürmer träumt von Comeback beim TSV 1860

Mit 18 Treffern ist er nicht nur bester Torschütze seines Klubs. Bis zur Fünf-Tore-Gala von Ex-Kollege Nico Karger (FC Deisenhofen) am Samstag führte er die Torjägerliste souverän an. „Ich versuche immer, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich hab immer gesagt, dass es mir gar nicht so wichtig ist, wer die Tore schießt“, sagt Mölders über seine Spielweise. „Aber wenn ich sie schieße, erhöht das natürlich die Chancen, dass wir gewinnen. Als Stürmer willst du immer Tore schießen“, sagt der gebürtiger Essener schmunzelnd.

Dennoch findet der Mittelstürmer, dass die Trennung gar nicht so schlimm war. „Es war eigentlich gar nicht so krass, wie es überall auch geschrieben wurde. Mir wurde mitgeteilt, dass ich die nächsten zwei spiele nicht im Kader bin und dass ich dann individuell trainieren soll.“ Diese Maßnahme verstand der Ex-Profi nicht und beide Seiten einigten sich auf eine Vertragsauflösung.

Beim TSV 1860 spielte der Stürmer insgesamt sechs Jahre, bis sich die Wege vergangene Saison trennten. Der Abschied ging Mölders nahe. „Ich war zu tiefst geschockt natürlich. Wenn du sechs Jahre lang bei einem Verein spielst und es dich dann kalt lassen würde, liebst du den Fußball nicht“, so Mölders über seinen Abschied in der Sky -Sendung „Meine Geschichte“.

München - „Fußballgott“ bis zur „Wampe von Giesing“ - die Spitzenamen sind vielfältig. Ex-Löwe Sascha Mölders hat in seiner Karriere viele Menschen begeistert und immer mal wieder auch polarisiert. Mittlerweile spielt der 37-Jährige beim TSV Landsberg in der Bayernliga Süd.

„Egal ob in der Kabine oder auf der Bank, sie ist immer mit dabei. Das war von mir auch so gewollt.“

Sascha Mölders über seine Zusammenarbeit mit Ehefrau Ivonne.

Dass er mittlerweile nur noch in der fünfthöchsten Liga spielt, macht dem Ex-Profi nichts aus. „Es macht mir sehr sehr viel Spaß. Es ist egal, in welcher Liga ich spiele. Ich habe vor jeder Liga Respekt.“ Eine Voraussetzung gab es allerdings für den Wechsel an den Lech. Seine Frau Ivonne Mölders fungiert bei den Schwaben als Teammanagerin. „Egal ob in der Kabine oder auf der Bank, sie ist immer mit dabei. Das war von mir auch so gewollt. Das war eine Voraussetzung von mir. Landsberg war natürlich begeistert. Die kennen es ja auch nicht, dass sich da wer die ganze Zeit um sie kümmert“, so Mölders über die entstandene Win-Win-Situation für alle Seiten.

An der Aufgabe in Landsberg hat der 103-fache Bundesliga-Spieler Gefallen gefunden. In den kommenden Jahren will er als Trainer richtig durchstarten. „Ich mache jetzt grade die B-Plus-Lizenz in Oberhaching. Da bin ich bald fertig. Dann will ich auf jeden Fall die A-Lizenz machen. Damit darf ich dann Regionalliga trainieren“, so Mölders.

Sascha Mölders: Trainer beim TSV 1860 München „wäre auf jeden Fall ein Traum“

Wenn möglich, strebt 1,85 Meter große Sturmtank auch die Ausbildung zum Fußballlehrer an. „Natürlich würd ich mir irgendwann wünschen, dass ich die Pro-Lizenz mache. Mal schauen, wie das klappt. Aber Regionalliga will ich in den nächsten ein bis zwei Jahren auf jeden Fall trainieren.“ Um sich dann für höhere Aufgaben bei den Löwen zu empfehlen? „Das wäre auf jeden Fall ein Traum. Da hätte ich echt Bock drauf. Das würde auch von der Mentalität zu mir passen.“ (Sebastian Isbaner)