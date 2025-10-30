Symbolbild – Foto: Thomas Rinke

Kehlen mischt sich unter Erstligisten Bettemburg gewinnt Erstliga-Duell, Favoriten aus dem Oberhaus behaupten sich Verlinkte Inhalte Coupe des Dames Düdelingen Sanem Racing Mertzig + 12 weitere

Das Wichtigste im Rückblick auf die Achtelfinalbegegnungen im Damen-Pokal vorneweg: es gab keine Überraschungen, alle favorisierten Teams aus der 1.Liga setzten sich durch. 💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Das knappste Ergebnis, wenn man es so nennen kann, aller Underdogs gelang Drittligist Rümelingen, dem sich kurz nach der Pause sogar die Chance auf den 1:1-Ausgleich gegen Erstligist Mamer bot, doch man scheiterte mit einem Elfmeter an Oberweis. Danach machten die Gäste alles klar und gewann mit 5:0. Ell konnte sich in Düdelingen durch u.a. fünf Tore von Raty mit 6:0 für das Viertelfinale qualifizieren. Ein Zweitligist hat es trotzdem in die Runde der letzten acht geschafft: Kehlen konnte das Duell mit seinen Liga-Rivalinnen der Entente AS Red Black/Steinsel klar mit 4:0 für sich entscheiden. Zwei frühe und zwei späte Tore waren dabei der Schlüssel zum Erfolg. Gleichzeitig nahmen die Gastgeberinnen durch diesen Sieg Revanche für die am vorangegangen Wochenende erlittene Niederlage bei dem selben Gegner in der Meisterschaft.