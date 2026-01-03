Keeper und Spieler aus Buchbach: SSV Jahn verpflichtet Doppelpack

Für Tormann Leon Wechsel sicherten sich die Regensburger zudem eine Kaufoption für eine Festverpflichtung im Sommer. Zuletzt war Wechsel an den polnischen Zweitligisten GKS Tichy verliehen. Alexander Schmalhofer, Sportdirektor des Jahn, erklärt in einer entsprechenden Pressemeldung. „Wir freuen uns, mit Leon-Oumar einen sehr talentierten und hoch veranlagten Torhüter gewonnen zu haben, der bereits wertvolle Erfahrungen in der 3. Liga sowie im Ausland sammeln konnte. Mit seinem Potenzial stellt er die optimale Ergänzung in unserem Torhüterteam dar.“



Leon-Oumar Wechsel spielt seit 2023 für Hannover 96 und feierte zur Saison 2023/24 mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die 3. Liga. Dort kam der 1,90 Meter große Keeper in insgesamt 17 Partien zum Einsatz. Der gebürtige Osnabrücker machte in seinen 20 Einsätzen in der A-Junioren-Bundesliga auf sich aufmerksam und feierte 2024 sein Debüt für die deutsche U19-Nationalmannschaft, auch eine Nominierung für die U20 folgte im vergangenen Jahr. Zu Beginn der Saison 2025/26 verlieh Hannover 96 Wechsel in die 2. polnische Liga zum GKS Tichy. In seiner Jugend spielte er beim SV Rödinghausen, bei BW Lohne und seinen Heimatklub Osnabrücker SC.



Zu seinem Wechsel nach Regensburg sagt der 20-Jährige: „In den nächsten Tagen möchte ich schnell im Team ankommen, die Abläufe kennenlernen und mich gut integrieren. Für die kommenden Monate ist mein Ziel, hart zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln und mit meinen Leistungen dazu beizutragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Der Jahn hat mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Regensburg ist ein traditionsreicher Verein mit leidenschaftlichen Fans, und genau dieses Umfeld passt perfekt zu mir. Ich habe richtig Lust auf diese neue Aufgabe und freue mich, jetzt ein Teil davon zu sein.“ Auch Regensburgs Torwart-Trainer Philipp Tschauner lässt sich zitieren: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Leon und möchte ihn in seiner noch jungen Karriere bestmöglich weiterentwickeln. Durch seinen Ehrgeiz und Charakter wird er unser Niveau im TW-Team weiter anheben und bereichern.“



Für das zentrale Mittelfeld hat der SSV Jahn einen weiteren Wintertransfer getätigt. Sascha Hingerl läuft ab sofort für die Jahnelf auf. Der 26-Jährige spielte zuletzt in der Regionalliga Bayern für den TSV Buchbach, stand in dieser Saison 18 Punktspielen auf dem Feld. Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt dazu: „Mit Sascha bekommen wir einen sehr dynamischen und flexiblen Mittelfeldspieler. Er zeichnet sich durch seine Laufstärke, sein aggressives Vorwärtsverteidigen sowie seiner Qualität in Ballbesitz aus. Wir sind froh, dass wir mit Sascha eine weitere Option im defensiven Mittelfeld verpflichten konnten.“



Sascha Hingerl stammt gebürtig aus München und genoss unter anderem beim FC Deisenhofen, der SpVgg Unterhaching sowie dem TSV 1860 seine Ausbildung in der Jugend. Hingerl sammelte für die zweite Mannschaft der Löwen in der Bayernliga Süd 2020/21 23 Einsätze. Über den SV Heimstetten landete der 1,80 Meter große Sechser zur Saison 2021/22 in der Regionalliga Bayern. Mit Stationen bei Türkgücü München, den FC Memmingen und schließlich beim TSV Buchbach, wo er bis zuletzt aktiv war, kommt Hingerl auf 124 Einsätze sowie 20 Torbeteiligungen in der Regionalliga.



„Die Entscheidung für den SSV Jahn ist mir leichtgefallen, da das Gesamtpaket einfach absolut stimmig ist. Der Jahn ein besonderer Traditionsverein in der Region, bei dem man nicht lange überlegen muss, wenn die Anfrage kommt. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich die Chance bekomme. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich sofort das Vertrauen gespürt, das hier in mich gesetzt wird“, erklärt Hingerl seinen Schritt nach Regensburg: „Für die kommenden Wochen und Monate habe ich mir vorgenommen, die Mannschaft und die Spielphilosophie des Trainers noch besser zu verinnerlichen, nachdem ich im Dezember bereits die ersten Trainingseinheiten absolvieren konnte. Mein Fokus liegt nun darauf, mich schnell an die Intensität und das Tempo anzupassen, um dem Team so früh wie möglich auf dem Platz zu helfen und meine ersten Einsatzminuten im Jahn Trikot zu sammeln.“