Keeper mit Tätlichkeit: Haching stolpert erstmals in Regionalliga

– Foto: Johannes Traub

Die SpVgg Unterhaching, die abseits des Rasens auf dem Aktienmarkt zuletzt für Schlagzeilen sorgte, hat erstmals in dieser Saison Punkte verloren.

Gestern, 14:00 Uhr VfB Eichstätt Eichstätt SpVgg Unterhaching Haching 1 1 + Video Der Fußball-Regionalligist trennte sich auswärts vom Aufsteiger VfB Eichstätt mit 1:1 (1:0). In der Partie vor 1872 Zuschauern im Eichstätter Hirsch-Sportpark verhinderten vor allem zwei unnötige Platzverweise den siebten Hachinger Sieg am siebten Spieltag nach einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung nach einem Traumtor von Alexander Winkler. „Wir haben es leider verpasst, das 2:0 zu machen“, haderte SpVgg-Cheftrainer Sven Bender.

Der starke Aufsteiger aus Eichstätt startete druckvoll ins Spiel und Ferat Nitaj verfehlte das Hachinger Tor bei einem Distanzschuss knapp (10.). In dem offenen Schlagabtausch waren dann die Gäste erfolgreicher: Defensivspezialist Winkler zirkelte einen Freistoß aus rund 25 Metern sehenswert in den Winkel zum 1:0 (27.). Auf der Gegenseite war indes für den Regionalliga-Vizemeister von 2019 ein Abschluss von Alexander Beusch nicht von Erfolg gekrönt, der Eichstätter schoss aus aussichtsreicher Position über das Tor (26.). Zudem konnten die Hachinger die beiden VfB-Akteure Lucas Schraufstetter und Timo Meixner bei einer Doppelchance noch im letzten Moment blocken und den Ausgleich verhindern (30.). Noch furioser verlief dann die zweite Halbzeit. Nachdem Hachings Angreifer Cornelius Pfeiffer eine Hereingabe von Andy Breuer im Fünfmeterraum nur haarscharf verpasst hatte (60.), traf Mitspieler Simon Skarlatidis ans Außennetz (65.).