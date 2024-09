Katastrophale Niederlage gegen SV Spexard – deftige Niederlage für VfL Rheda

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Rheda-Wiedenbrück

Wettbewerb: Kreisliga A Gütersloh

Spieltag: 5

Spielbericht: VfL Rheda gegen SV Spexard 1:7 (0:3)

Rheda-Wiedenbrück. Ein bitteres Spektakel müssen die Besucher am Sonntag erleben. Gleich sieben gegnerische Tore muss das Team von Hans Grundmann einstecken.

Nach nur 11 Minuten landet Matthäus Wieckowicz den ersten Treffer und bringt die Gastgeber ins Schwitzen. Wenig später fällt auch schon das zweite Tor durch Johann Ari Kleinepähler (21). Innerhalb der nächsten Minuten greift der Schiri in die Tasche. Der VfL Rheda steckt einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren ist noch nicht vorbei: Denis Vogel muss gleich mehrere Male hinter sich greifen. David-Petronel Solcanea kann in Minute 30 einlochen und Leonard-Florin Brinceanu legt in Minute 57 nach.

Es sieht nicht gut aus für den VfL Rheda. In Minute 60 schafft es Fatlum Beka noch, die Ehre der Rhedaer zu bewahren, das Match ist jedoch verloren. Leonard-Florin Brinceanu trifft für Spexard gleich mehrmals in Minute 63 und 84. Es steht 6:1 für den SV Spexard.

Direkt im Anschluss kickt Kamil Orhan den Ball mit einem Strafstoß mit Erfolg ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 1:7 festigen. Damit ist der Erfolg der Spexarder gesichert (88).

Die Aufstellungen: VfL Rheda - SV Spexard

VfL Rheda: Sabit Salihi (20), Tahir Kerek (21), Endrit Mehmeti (9), Michel Sammrey (8), Valdet Beka (16), Mohammad Bakkir (6), Denis Vogel (1), Fatlum Beka (11), Malte Frantzheld (15), Iwan Dirksen (10), Altay Yaman (19)

SV Spexard: Felix Volker Reckmann (22), Philipp Loddenkemper (7), Johann Ari Kleinepähler (8), Marvin Schönen (9), Leonard-Florin Brinceanu (24), Lars Thumel (44), Felix Güth (25), Lukas Loddenkemper (17), Matthäus Wieckowicz (21), David-Petronel Solcanea (10), Patrick Wesuls (18)

Schiedsrichter: Sayit Kurtulus (Oelde)

Assistent: Hubertus Vogt

Assistent: Thomas Wullengerd



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.