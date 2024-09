Kartenfestival in Mönchzell

Unser FC ging dann von der ersten Minute an offensiv zu Werke und hätte gleich in der zweiten Minute in Führung gehen können, als man nach Freistoß im Fünfer zum Kopfball hochstieg, aber den Ball verfehlte. Auch sonst wurde im ersten Durchgang überwiegend auf das Wieslocher Tor gespielt, die Gäste waren hauptsächlich bei Kontern gefährlich, die überwiegend von Abdullah Köse eingeleitet wie auch abgeschlossen wurden. Trotz guter eigener Möglichkeiten bedurfte es erneut einem Strafstoß für unseren FC, um in Führung zu gehen. Referee Vitali Justus hatte ein Handspiel der Wieslocher im Strafraum geahndet und auf den Punkt gezeigt. Jonas Pflaugner trat an und verwandelte gewohnt kaltschnäuzig zur 1:0 Führung. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, liefen aber oft ins Abseits. Die Entscheidungen des Referees wurden im ersten Durchgang vom Gästeteam sehr kritisch aufgenommen, was in den ersten 30 Minuten zu fünf gelben Karten für Wiesloch führte. Unser FC drängte auf den zweiten Treffer, doch traf man zumeist die falschen Entscheidungen oder hatte, wie in den vergangenen Spielen auch, erhebliches Abschlusspech. So hätte Jonas Pflaugner die Partie im ersten Durchgang alleine entscheiden können, als er bei einem langen Flankenball am zweiten Pfosten mutterseelenallein den Ball übers Tor zielte, wo auch ein indirekter Freistoß im Sechzehner letztendlich landete. Eine weitere sehenswerte Direktabnahme von Pflaugner verfehlte den zweiten Pfosten um einen Meter.