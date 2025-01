Karrieresprung: Grünberger wird Co-Trainer beim SK Schärding

Im 16er-Feld der Landesliga West belegt das Team um den Ex-Osterhofener Elias Höng den 13. Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf. "Nach meinem Engagement in Ruderting wollte ich unbedingt etwas machen, was mich als Trainer weiterbringt. Deshalb kam mir die Anfrage aus Schärding gerade recht. Man bekommt nicht alle Tage die Möglichkeit, in der Landesliga als Trainer zu arbeiten und Erfahrung zu sammeln. Deswegen möchte ich diese Chance nutzen", sagt der in Tiefenbach bei Passau lebende Übungsleiter, der nach Schärding eine halbe Autostunde zu fahren hat.









"Der Verein hat sich im Winter für den Abstiegskampf neu aufgestellt, mit Firzet Hadzic einen neuen Chefanweiser verpflichtet und den jungen Kader mit ein paar Spielern verstärkt. Ich werde Firzet als Co-Trainer so gut es geht unterstützen. Im ersten Gespräch hab ich schnell gemerkt, dass wir den Fußball sehr ähnlich sehen. Daher freue ich mich schon sehr auf die Zusammenarbeit", berichtet Grünberger, der dem Klub vorerst bis Sommer zugesagt hat. "Wie es dann weitergeht, wird sich zeigen. Der Aufwand ist groß, zumal wir dreimal wöchentlich trainieren. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, in der kommenden Saison wieder etwas als Spielertrainer zu machen. Ich werde mich bei meinem neuen Verein fit halten und bei Bedarf auch als Spieler zur Verfügung stehen", lässt der Mittelfeld-Routinier wissen.