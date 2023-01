Karpfham: Mustafa geht, Vnuk kehrt zurück Der Kreisligist muss seinen Ex-Profi zum TSV Schönberg ziehen lassen, dafür ist der Top-Scorer der vergangenen Jahre wieder fit

Es war bis dato keine einfache Saison für den im Vorfeld hoch gehandelten TSV Karpfham. Der kleine Dorfklub aus dem Bad Griesbacher Stadtgebiet fand sich nach einem durchwachsenen Start in der Kreisliga Passau urplötzlich im Abstiegskampf wieder. Nach dem Rückzug von Thomas Schwarz wurde mit Reinhard Völdl ein neuer Übungsleiter verpflichtet , unter dessen Regie in sieben Partien immerhin elf Zähler eingespielt werden konnten. Dennoch sind Dandl, Demuth & Co. noch nicht aus dem Schneider und müssen zudem im Frühjahr auf die Dienste von Argjent Mustafa verzichten. Der im Kosovo geborene Mittelfeldmann hat den Verein nach nur einem halben Jahr Richtung TSV Schönberg verlassen.

Der 30-Jährige, der 123 Erstliga-Einsätze (fünf Tore) in Albanien und 39 Spiele (drei Treffer) in der höchsten Liga des Kosovo ins seiner Vita stehen hat, absolvierte für Karpfham 14 Einsätze, bei denen er sich fünfmal in die Torschützenliste eintragen konnte. "Argjent ist ein anständiger Kerl, der seine Klasse schon das eine oder andere Mal aufblitzen ließ. Mit der oft körperlich sehr robusten Spielweise in der Kreisliga hatte er hin und wieder seine Probleme, außerdem war die Verständigung mit ihm sehr schwierig. Er ist jetzt im Winter in den Bayerischen Wald gezogen und hat dort auch eine Arbeit bekommen, deshalb hat er uns leider verlassen. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute", sagt Karpfhams Vorstand Georg Stadler.