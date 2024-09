Kara mit glücklichem Händchen – Ambergs unfassbare Effizienz

Der ASV Burglengenfeld hat die jüngste Niederlage wettgemacht, ist zurück in der Spur und stößt gleichzeitig den FC Kosova Regensburg mit einem 2:0-Heimsieg tiefer in den Abstiegskampf. Matchwinner war der eingewechselte Nico Käufer mit einem Doppelpack kurz vor der Pause. Außerdem feierte der FC Amberg bei Mitaufsteiger TV Parsberg einen glatten 3:0-Auswärtserfolg. Dieser fiel jedoch deutlich zu hoch aus, die Scheler-Truppe ging im ersten Durchgang – im Gegensatz zum Gastgeber – äußerst effizient mit ihren Torchancen um. Der TV hatte zu allem Überfluss gleich zwei Verletzte zu beklagen: Riepl zog sich beim Aufwärmen einem Cut am Kopf zu und wurde ins Krankenhaus gebracht, Guth musste mit einer Knieverletzung raus.



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Ich bin sehr froh, dass wir heute als Mannschaft defensiv deutlich besser gearbeitet haben als gegen Luhe-Wildenau. Jeder Spieler hat defensiv gearbeitet und geackert. In den ersten 20, 30 Minuten war es ein sehr zerfahrenes Spiel mit wenigen Chancen. Dann kamen wir besser in unser Spiel und waren in Richtung Ende der ersten Halbzeit etwas griffiger als der Gegner. Mit der Einwechslung von Nico Käufer aufgrund einer Verletzung von Leon Brandl hatten wir natürlich ein glückliches Händchen. Er verwandelte einen Freistoß direkt und besorgte mit einem super Linksschuss ins lange Eck das 2:0. Die Pausenführung hat uns natürlich gutgetan. In der zweiten Halbzeit haben wir uns bewusst etwas defensiver gestellt und den Gegner kommen lassen. Wir sind zwar die ein oder andere Umschaltsituation gekommen, haben aber leider das dritte Tor nicht gemacht. Kosova ist immer wieder gefährlich in unser letztes Drittel gekommen, jedoch größtenteils nicht zwingend. Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft, darauf können wir aufbauen.“



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Bis zum Gegentor hatten wir das Spiel meiner Meinung nach in der Hand, haben mehrere Großchancen liegen gelassen bzw. sind am überragenden Torwart Christian Wagner gescheiter. Dann bekamen wir das zweite Gegentor durch einen Freistoß. In der zweiten Halbzeit haben wir gleich besser in Spiel gefunden, allerdings fehlte uns heute ein Hauch Glück. Im Großen im Ganzen ein verdienter Sieg Burglengenfelds.“









Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass ich selten eine so gute erste Halbzeit gesehen habe – vor allem in dieser Landesliga-Spielzeit. Für mich waren wir die klar bessere Mannschaft, aber Amberg war viel effektiver. In der zweiten Halbzeit hat uns trotz einer Systemumstellung auf 3-4-3 die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Die Großchancen blieben auf beiden Seiten aus und das Spiel hat sich nun mehr im Mittelfeld abgespielt. Unterm Strich war Amberg einfach effizienter.“