Kapitän und Knipser: Kurmali führt Tus Richtung Klassenerhalt

Wer mit 23 Jahren die Kapitänsbinde bei einem Mittelrheinligisten trägt, muss besondere Qualitäten besitzen. Noah Kurmali ist dieser Verantwortung gewachsen. Mit seinen drei Treffern beim jüngsten Erfolg war er entscheidend für den dritten Sieg in Folge. Im Interview spricht der 23-Jährige über das Vertrauen unter Trainer Ohno, seine Rolle als Kapitän und warum der TuS den Klassenerhalt schaffen wird.

Drei Tore in einem Spiel sind immer was besonderes, auch für Kurmali: „Es fühlt sich natürlich überragend an. Einen Dreierpack schießt man nicht jede Woche", freut sich der Matchwinner. Dass er derzeit seine statistisch beste Saison spielt, macht er an drei Faktoren fest: „Ich fühle mich körperlich fit, bekomme viel Vertrauen und spiele auf einer Position, die mir einfach liegt." Der Sieg gegen den direkten Konkurrenten war für das Team psychologisch Gold wert: „Wir konnten den Abstand nach unten massiv ausbauen und nehmen diese Energie jetzt mit, um die Serie weiter auszubauen."

Die Rolle des Kapitäns ist für Kurmali Verpflichtung und Ehre zugleich. Obwohl er schon immer gerne Verantwortung übernommen hat, empfindet er das Amt als etwas Besonderes. „Ich versuche, sowohl auf als auch neben dem Platz ein gutes Beispiel zu sein", erklärt er seine Philosophie. Dabei betont er den Teamgedanken: Mit Vize-Kapitän Goga Khvedelidze hat er eine wichtige Stütze an seiner Seite, die ihm den Rücken freihält. Diese gute Chemie spiegelt sich auf dem Rasen wider. „Wir stehen defensiv stabil und nutzen vorne unsere Chancen", analysiert Kurmali die aktuelle Formkurve. Das Selbstvertrauen sei nach den jüngsten Erfolgen spürbar gewachsen.

Klassenerhalt vor den Augen

Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen scheint das ursprüngliche Ziel − der Verbleib in der Liga − nun endgültig gesichert zu sein. „Den Klassenerhalt müssten wir sicher haben", zeigt sich Kurmali optimistisch. Für die verbleibenden Partien gibt er eine klare Einstellung vor: „Wir können jetzt befreit aufspielen." Ein großer Anteil an dieser Entwicklung schreibt er dem Trainer Takahito Ohno zu. Das Verhältnis zwischen dem Spielführer und dem Coach ist exzellent: „Er ist sehr engagiert und holt aus jedem Spieler das Beste heraus. Menschlich wie fachlich kann ich ihn nur loben."

Seit 2019 den TuS im Herzen

Noah Kurmali ist kein Wandervogel. Seit fast sieben Jahren trägt er das Trikot der Blau-Weißen und hat in dieser Zeit eine beeindruckende Entwicklung genommen. „Ich habe hier viele schöne Momente erlebt und mich sportlich wie persönlich weiterentwickelt. Der TuS bedeutet mir extrem viel", bekennt er sich zu seinem Verein. Seine Motivation zieht er dabei aus der puren Leidenschaft für den Sport: „Ich möchte mich ständig verbessern und einfach Spaß am Fußball haben."