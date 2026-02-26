 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Kapellen will Titelrennen spannend, Keller-Derby in Born

Landesliga 1: Der SC Kapellen-Erft gastiert zum Topspiel bei der 1. Spvg Solingen-Wald, im Tabellenkeller geht es für den FC Remscheid zu Bergisch Born. Am Freitag duellieren sich die DJK Gnadental und Victoria Mennrath.

Das Hinspiel zwischen Solingen und Kapellen endete 2:2.
Das Hinspiel zwischen Solingen und Kapellen endete 2:2. – Foto: Claudia Pillekamp

Spieltag 21 in der Landesliga Niederrhein: Topspiel in Solingen! Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald empfängt den SC Kapellen-Erft, der das Titelrennen nochmal spannend machen möchte. Außerdem geht es im Keller zur Sache: Der FC Remscheid gastiert bei Bergisch Born zum Keller-Derby.

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
20:00live
Spieltext Gnadental - Mennrath

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30
Spieltext FC Kosova - VSF Amern

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - Nettetal

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live
Spieltext SSV Born - FC Remscheid

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live
Spieltext FC Wülfrath - TuRU 80

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
13:00
Spieltext VfB Hilden II - DV Solingen

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
14:00
Spieltext TSV Solingen - SC Velbert

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30
Spieltext Solingen 03 - SC Kapellen

____

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Union Nettetal
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen
So., 15.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SG Unterrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TuRU Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Victoria Mennrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!