Kantersieg im Testspiel

Eintracht Norderstedt hat sein Testspiel gegen den ersatzgeschwächten Oberligisten Tura Harksheide mit 9:0 (5:0) gewonnen. Bereits in der Anfangsphase stellte der Regionalligist die Weichen früh auf Sieg und dominierte die Partie über die gesamte Spielzeit.

Schon in der fünften Minute eröffnete Malik Yago den Torreigen. Nur 20 Minuten später erhöhte er mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Jonas Behounek sorgte mit seinem Doppelpack kurz vor der Pause (37. und 43. Minute) für eine klare 5-0 Halbzeitführung. Das zwischenzeitliche 4-0 erzielte Manasse Fionouke in der 42. Minute.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eintracht Norderstedt überlegen. Manuel Brendel baute den Vorsprung in der 60. Minute weiter aus, Melvin Zimmer traf doppelt (67. und 88.). Den neunten Treffer erzielte Lucas Camacho in der 73. Minute.