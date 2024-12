Kantersieg im Neustädter-Derby

In diesem Spiel empfing man den FC Halle Neustadt.

Ohne Herr Huth, dafür mit Herr Thyrolf als Trainer ging man mit hohen Erwartungen ins Spiel.

Nach einer halbstündigen Spielverzögerung- der Schiedsrichter erschien nicht- pfiff nach Absprache mit dem Trainer des Gegners Heiko Volkhardt die Partie an.

Schon in der 5. Minute konnte Sascha Kroll nach einem hohen Ball die Führung erzielen.

Daraufhin spielte man druckvoll nach vorne und vergab wieder einmal reihenweiße Großchancen!

In der 20. Minute gelang dann endlich Felix Sieb einen Ball im Tor unterzubringen.

Neustadt spielte schlecht und kam zu keiner echten Torchance.

So konnte dann wiederum Felix Sieb, nach einem Pfostenschuss von Christopher Zorn, den Ball in der 35. Minute freistehend platzieren.

Mit dieser komfortablen Führung ging man dann in die Pause...

In der zweiten Halbzeit standen uns dann- warum auch immer- nur noch 8 Feldspieler gegenüber.

So wurde es ein einseitiges Spiel indem man durch weitere Toren von Sascha Kroll, Felix Sieb, David Gros und Lois Moreno etwas für die Tordifferenz tun konnte.

Einzigstes Minus an diesem Tag war der Ehrentreffer für Den FC nach einem dummen Torwartfehler!

So kam es dann zum 7:1 entstand!