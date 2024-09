Kantersieg für SuS Schaag

Direkt nach Wiederanpfiff bekamen die Hausherren einen vermeintlichen, von Tim Kehrberg verursachten Handelfmeter zugesprochen und verkürzten auf 3:1. Es folgten fünf Minuten hektische Minuten, doch nach und nach gelangen die Schaager zurück zur Dominanz des ersten Durchgangs. Dennis Ambaum erhöhte nach Vorarbeit von Dominik Schmitz nach 55 Minuten in Uwe Seeler-Manier per Hinterkopf auf 4:1. Zehn Minuten später umkurvte Fynn Steuten den Schlussmann der Oberkrüchtener, schob den Ball aus einem Meter über die Linie und wurde bei dieser Aktion vom ausrutschenden Abwehrspieler von den Beinen geholt. Die folgende rote Karte war natürlich die endgültige Vorentscheidung. Doch es kam noch schlimmer für die ohnehin schon stark ersatzgeschwächte Heimelf. In der gleichen Minute dezimierten man sich durch Meckern erneut. Danach folgte Chance auf Chance, doch auch beste Einschussmöglichkeiten wurden teilweise fahrlässig, aber auch kurios vergeben. So klärte beispielsweise Dennis Ambaum seinen eigenen Torschuss auf der Linie und Jan Kleefeld vergab am langen Pfosten lauernd aus nur einem Meter. In der 72. Minute war es wieder Fynn Steuten, der aus spitzem Winkel auf 6:1 erhöhte. Für das 7:1 sorgte Dima Dobrianskyi per Kopf nach einem Eckball von Fynn Steuten. Nils Fey hatte nach Vorarbeit von Dominik Schmitz wenig Mühe, seinen Treffer zu markieren und wenige Minuten vor Schluss sorgte Tom Weidenfeld per Kopf nach Ecke von Robin Adrians mit seinem dritten Saisontreffer sehenswert für den 9:1-Endstand.