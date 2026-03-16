"Kann ich so nicht stehen lassen": Siegburg siegt klar in Porz 5:1-Auswärtssieg des Siegburger SV festigt Rang vier – Porz muss nach unten schauen von Andreas Santner · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lucy Neuber

Mit einem klaren 5:1-Auswärtssieg bei der SpVg Porz festigte die Mannschaft von Trainer Alexander Otto ihren vierten Tabellenplatz und hält weiter Anschluss an die Spitzengruppe. Für Porz hingegen bleibt der Blick nach unten gerichtet: Durch die gleichzeitigen Siege von Hennef und den Sportfreunden Düren ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sechs Punkte geschrumpft.

Porz beginnt ordentlich – Siegburg eiskalt Die Gastgeber starteten zunächst durchaus ordentlich in die Partie. Porz-Trainer Jonas Wendt sah seine Mannschaft in der Anfangsphase auf Augenhöhe. „Die ersten 15 Minuten haben wir eigentlich ordentlich mitgespielt. Ich glaube sogar, dass wir die erste größere Chance im Spiel hatten.“ Doch nach rund 25 Minuten nahm das Spiel eine klare Richtung. Waiss Ezami brachte Siegburg in Führung (25.). Wenig später erhöhte Kelana Mahessa auf 2:0 – nachdem er zunächst mit einem Foulelfmeter an Torwart Dominique Mittenzwei gescheitert war, den Nachschuss aber verwandelte (29.). Nur wenige Minuten später traf erneut Ezami zum 3:0 (37.).

Für Wendt war diese Phase entscheidend: „Nach dem 0:1, das durch einen individuellen Fehler entstanden ist, ist unser Kartenhaus ein Stück weit zusammengebrochen.“ Bis zur Pause habe sich seine Mannschaft „gefühlt leidenschaftslos präsentiert – ohne Zweikampfführung und ohne Gegenwehr“. Gerade im Abstiegskampf sei so eine Leistung nicht akzeptabel. Siegburg nutzt Chancen konsequent Siegburgs Trainer Alexander Otto war vor allem mit der Effizienz seiner Mannschaft zufrieden. „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr effizient mit unseren Torchancen und haben unsere Möglichkeiten konsequent genutzt.“ Auch nach der Pause blieb der Siegburger SV gefährlich. Zwar dauerte es zunächst, bis die Gäste ihre Überlegenheit erneut in Tore ummünzten, doch sie kontrollierten das Spiel weitgehend.