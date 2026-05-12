Kampf um Relegationsplatz wird noch mal spannend

Mit der SG Weinheim/Heimersheim hat die SG Mauchenheim/Freimersheim einen Konkurrenten um Platz zwei aussteigen lassen. – Foto: Claus-Walter Dinger

WEINHEIM (eip). In einem Nachholspiel der A-Klasse Alzey-Worms hat die SG Mauchenheim/Freimersheim mit einem Sieg die Chance auf Relegationsplatz zwei gewahrt. Auf dem Relegationsplatz ist zur Zeit die TSG Pfeddersheim II mit einem Punkt Vorsprung bei zwei noch austehenden Spieltagen.

SG Weinheim/Heimersheim - SG Mauchenheim/Freimersheim 2:3 (0:2). - "Es war ein typisches Derby, ein hitziges Spiel. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon einige hundertprozentige Chancen gehabt", berichtete Weinheim/Heimersheims Güven Uzpak. Im ersten Durchgang trafen aber nur die Gäste durch Klaus Halva (27.) und Sascha Halva (39.). Michael Szymkow brachte die Gastgeber per Foulelfmeter wieder heran (69.). Eliah Bernhard stellte den alten Abstand für Mauchenheim/Freimersheim wieder her (71.). Der erneute Anschlusstreffer von David Salfeld kam zu spät (88.). Dazwischen sah Klaus Halva Gelb-Rot (80.). "Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir unsere Chancen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen", sah Uzpak zwei Mannschaften auf Augenhöhe und mit Björn Strack einen souveränen Schiedsrichter.