Kampf um Platz eins: VfL Halle und 1. FC Magdeburg II unter Druck

Am 10. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd treffen die Verfolger von Tabellenführer 1. FC Magdeburg III auf knifflige Gegner. Während die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg beim RSV Eintracht 1949 ihre Spitzenposition behaupten will, hat der punktgleiche VfL Halle 1896 beim FC Grimma ebenfalls Großes vor. Im Tabellenkeller wollen Sandersdorf und Bautzen dringend Punkte sammeln.

Der Tabellenachte BSG Wismut Gera empfängt den Tabellensechsten VfB Germania Halberstadt. Gera konnte zuletzt beim 2:2 in Ludwigsfelde einen Punkt retten, steht jedoch weiter im Mittelfeld der Tabelle und braucht einen Sieg, um den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren. Halberstadt kommt nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Zorbau mit Rückenwind nach Gera und wird versuchen, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.

Der 13. FC Einheit Wernigerode trifft auf den Elften SC Freital, der nach einem 1:0-Sieg gegen Bischofswerdaer FV 08 mit etwas Rückenwind anreist. Wernigerode zeigte sich zuletzt kämpferisch, holte ein 2:2 in Krieschow, steht jedoch weiter gefährlich nah an den Abstiegsrängen. Ein Heimsieg wäre für Einheit von großer Bedeutung, um sich im unteren Mittelfeld zu stabilisieren.

Tabellenführer 1. FC Magdeburg II ist weiterhin ungeschlagen, konnte aber zuletzt nur ein 2:2 gegen Auerbach verbuchen. Nun geht es gegen den Vierten der Liga, den RSV Eintracht 1949, der ebenfalls eine gute Saison spielt und mit einem knappen 2:1-Sieg in Bautzen Selbstvertrauen tankte. Eintracht könnte mit einem Sieg näher an die Spitze heranrücken, während Magdeburg alles daran setzen wird, den Platz an der Sonne zu verteidigen.

Der Tabellenfünfzehnte SV Blau-Weiß Zorbau steht vor einer schweren Aufgabe gegen den Tabellendritten FC Einheit Rudolstadt. Zorbau ist nach einer unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Halberstadt weiterhin tief im Abstiegskampf verwickelt und braucht dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Rudolstadt hingegen konnte zuletzt mit einem 3:1-Sieg gegen Grimma aufhorchen lassen und will mit einem weiteren Erfolg seine Position im gesicherten Mittelfeld festigen.

Der Tabellensiebte FC Grimma empfängt den Tabellenzweiten VfL Halle 1896. Halle hat sich mit einem späten 1:0-Sieg gegen Sandersdorf an der Tabellenspitze festgebissen und will weiter Druck auf Magdeburg ausüben. Grimma hingegen muss nach der 1:3-Niederlage gegen Rudolstadt wieder in die Spur finden, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Halle ist der Favorit, doch Grimma hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass es starke Gegner ärgern kann.