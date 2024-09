Kammerberg geht zu zehnt unter - „Ich verliere lieber einmal 0:6 als sechsmal 0:1.“

Kammerberg - Das haben sich die Kammerberger anders vorgestellt. Ab der 18. Minute mussten die Gäste in der Bezirksliga-Partie beim SV Untermenzing mit einem Spieler weniger auskommen. In Unterzahl ist die Spielvereinigung gegen den Aufsteiger böse unter die Räder gekommen. Nach der 0:6-Niederlage sagte Teammanager Klaus Kollmair: „Wir waren bis dahin besser und wollten es auch nach dem Platzverweis spielerisch lösen. Das ist uns zum Verhängnis geworden.”

Die Kammerberger haderten mit der Roten Karte gegen Thomas Eichenseer. Denn der spielende Co-Trainer der Spielvereinigung und Nick Schnöller gingen nach einem Zusammenprall zu Boden. Der Schiedsrichter zeigte Eichenseer glatt Rot, der Untermenzinger sah Gelb. “Das war natürlich die entscheidende Szene in diesem Spiel”, so Kollmair. Denn bis dahin waren die Kammerberger besser. Mario Dipalo und Lukas Fladung hatten gute Möglichkeiten zur Führung. Doch kurze Zeit nach dem Platzverweis folgte der erste Schock.

Ein Freistoß von Christopher Kolbeck wurde so abgefälscht, dass SpVgg-Torhüter Florian Radonic keine Chance hatte. Der Schlussmann, der aufgrund der Ausfälle von Stefan Fängewisch (Urlaub) und Alexandros Ioannou (Verletzung) aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde, war zum ersten Mal geschlagen. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim knappen Untermenzinger Vorsprung.

Obwohl die Kammerberger auch in Unterzahl mithielten, reagierte Trainer Victor Medeleanu in der Halbzeitpause. Er wechselte für die zweiten 45 Minuten vier frische Kräfte ein. Seine Mannschaft legte nach dem Wiederbeginn auch gut los. Doch dann wurde es bitter: Dominik Pfister schloss zehn Minuten nach Wiederbeginn einen Konter zum 2:0 für Untermenzing ab. „Man hat gesehen, wie die Köpfe runtergegangen sind”, sagte Kollmair. Im Anschluss agierten die Kammerberger zu naiv. Sie wollten weiterhin mitspielen und liefen in einen Konter nach dem anderen. Und Untermenzing agierte im Abschluss eiskalt.

Lasse Wippert (62.), Moritz Mösmang (67.), David Marinkovic (80.) und Tobias Halfmann (86.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Dann waren die Kammerberger erlöst. Trainer Medeleanu wird die Niederlage schnell abhaken. „Ich möchte gar nicht so viel auf den Schiedsrichter schauen. Wir hatten unsere Chancen. Und wir sind für diese Niederlage selbst verantwortlich. Daraus müssen wir lernen”, sagte Medeleanu. Und Kollmair sah es pragmatisch: „Ich verliere lieber einmal 0:6 als sechsmal 0:1.“ Am kommenden Samstag wollen es die Kammerberger gegen den FC Aschheim wieder besser machen. (Moritz Stalter)