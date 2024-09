Kaltschnäuzige Kickers Offenbach verteidigen die Tabellenführung

IDie TSG 1899 Hoffenheim II zeigte beim SC Freiburg II eine starke Leistung und gewann mit 5:1. Bereits in der 11. Minute brachte Hennes Behrens die Gäste in Führung. Zwei weitere Treffer von David Mokwa (34.) und Milan Rehus (37.) brachten Hoffenheim zur Halbzeit komfortabel in Führung. In der zweiten Halbzeit traf erneut David Mokwa (42.), bevor Freiburg durch David Amegnaglo (50.) verkürzte. Hennes Behrens stellte in der 59. Minute den Endstand her. ---

Die Stuttgarter Kickers ließen vor heimischem Publikum nichts anbrennen. David Braig eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, bevor Michael Guthörl in der 15. Minute für Steinbach ausglich. Nur eine Minute später brachte David Kammerbauer die Kickers erneut in Führung. Kevin Dicklhuber baute diese in der 42. Minute aus, und Braig erzielte direkt nach Wiederanpfiff das 4:1 (46.). Den Schlusspunkt setzte Dicklhuber per Elfmeter in der 53. Minute. ---