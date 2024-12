Kästorf lädt Freie Turner zum Spitzenspiel ein

Am kommenden Sonntag empfängt der SSV Kästorf die Freien Turner aus Braunschweig zum Spitzenspiel zwischen Platz drei und vier. Nachdem Göttingen 05 am heutigen Freitag nicht über ein 1:1 gegen den Bovender SV hinaus kam, würde der Sieger der Partie auf Rang zwei springen und neue Wolfenbüttel-Jäger Nummer eins sein.

Von den bisherigen 20 Pflichtspielen, spielten die Freien Turner nur sechs Mal auf Rasen und es wird eine Umstellung sein für die Gäste. "Falls auf dem A-Platz gespielt, erwartet uns ein großer und tiefer Rasenplatz." so Gian Luca Renner (Co-Trainer der Gäste). Ob das Spiel stattfinden kann, wird sich noch raus stellen, doch die Zeichen stehen gut: "Die Bedingungen im Training waren gut und wir probieren, dass das Spiel stattfindet." so Heinz-Günter Scheil (Trainer des SSV).

Auf den Seiten der Gäste weiß man um die Stärke und Qualitäten des SSV Kästorf: "Es ist eine gestandene und abgezockte Mannschaft mit einigen erfahrenen Landesliga-Spielern." Und um trotzdem den dritten Sieg in Serie einzufahren braucht es einiges: "Wir müssen gegen den Ball die Abstände eng halten, die Tiefe verteidigen und den Zielspieler, Leander Petry, aus dem Spiel nehmen." so Renner. Petry hat in 15 Partien 22 Mal eingenetzt und steht klar an der Spitze der Torjägerliste.

Mit Ball möchte Renner von seinem Team ein technisch sauberes und geduldiges Passspiel sehen, um Räume wie gegen Lengede und Göttingen 05 zu finden. Auf der anderen Seite ist die Marschroute beim SSV die Intensität: "Wir wollen stabil sein und nicht, wie zuletzt, probieren, was besonderes zu machen. Wir müssen unseren Stiefel runterspielen und läuferisch sehr intensiv sein, gegen ein Team, das vor allem Standards gut verteidigt." so Heinz-Günter Scheil.