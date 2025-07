„Kämpfen mit stumpfen Waffen“ – Bergs über Eicherscheids Kurs

„Ich bin hin- und hergerissen“, sagt Bergs mit Blick auf die ersten Wochen der Vorbereitung. „Wir haben leider bereits drei Verletzte zu verzeichnen.“ Dennoch sei der sportliche Start gelungen: „Ansonsten sind wir auf einem guten Weg und haben bereits wieder viele Tore geschossen. Vor allem das letzte Duell gegen die erheblich verstärkte Truppe aus Lammersdorf haben wir hochverdient gewonnen und dominiert.“ Der Trainer gibt die Marschroute klar vor: „Wir wollen in der Vorbereitung unsere Abläufe weiter verfestigen und noch variabler sein.“

Der Rückblick auf die Vorsaison fällt über weite Strecken positiv aus. Eicherscheid spielte lange ganz oben mit, am Ende sprang ein starker zweiter Platz heraus. Doch auch aus Erfolgen zieht Bergs Lehren: „Bis auf wenige Ausnahmen extrem positiv. Wir haben in drei Spielen fünf Gegentore und in einem vier kassiert – diese negativen Schwankungen müssen reduziert werden. Zudem haben wir in den Derbys zu wenige Punkte geholt. Wer weiß, was sonst passiert wäre.“