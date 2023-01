Käerjeng angelt sich Deniz Muric Belgischer Stürmer wechselt die Fronten im Abstiegskampf

Wie BGL-Ligue-Aufsteiger UN Käerjeng 97 am frühen Montagabend auf seiner Website bekanntgab, hat der Verein sich die Dienste von Deniz Muric gesichert, der von Ligakonkurrent US Hostert in die Brauereistadt wechselt.

Der 27-jährige Stürmer spielte seit Sommer 2021 bei der USH, erzielte in 57 Spielen in der BGL Ligue elf Treffer. Der Rechtsfuß wird bis Ende der Saison ausgeliehen, dies mit einer Option auf einen definitiven Transfer nach der laufenden Spielzeit.

>> Die FuPa-Wechselbörse