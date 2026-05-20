Kaderveränderungen stehen an: MSV Duisburg muss sich verstärken Personell muss sich der MSV Duisburg im Sommer verstärken. Dafür werden einige Spieler den Verein verlassen. Was bisher feststeht. von Marcel Eichholz · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Thilo Töpken hat sich als verlässlicher Angreifer für den MSV Duisburg erwiesen. – Foto: Wolfgang Zink

Nach der Saison ist es Tradition, Bilanz zu ziehen. Was lief gut? Was muss verbessert werden? Welche personellen Änderungen sind sinnvoll. Beim MSV Duisburg, der auf der Zielgeraden den erhofften Aufstieg in die 2. Bundesliga verspielt hat, dürften im Kader einige Änderungen anstehen. Die Zebras müssen sich verstärken, denn der Aufstieg ist das erklärte Ziel für die kommende Saison. Mit dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf ist dieses Unterfangen aber nicht einfacher geworden.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Der MSV Duisburg gibt schon seit einigen Jahren keine Informationen mehr zu Vertragslaufzeiten preis. Somit ist es mitunter ein wenig mühsam, den Überblick zu behalten. In den vergangenen Monaten wurden jedoch einige Vertragsverlängerungen bekanntgegeben, sodass hier zumindest Klarheit herrscht. So kann Cheftrainer Dietmar Hirsch in der kommenden Spielzeit sicher auf Patrick Sussek, Simon Symalla, Can Coskun, Alexander Hahn, Joshua Bitter, Max Braune und Jakob Bookjans zurückgreifen - sofern nicht ein Angebot ins Haus flattert, bei dem die Verantwortlichen nicht nein sagen können, um eine nennenswerte Ablöse zu generieren. Auch Lex-Tyger Lobinger, im Winter gegen eine Ablöse verpflichtet, dürfte einen fortlaufenden Vertrag haben. Klar ist auch, dass vier verliehene Spieler zu den Zebras zurückkehren werden. Nach seinem Kreuzbandriss dürfte die Zukunft von Gerrit Wegkamp indes unklar sein. Eine Rolle in der Kaderplanung dürfte er kaum spielen. Auch für Jannik Zahmel dürfte es schwer werden. Durchsetzen konnte er sich bei Blau-Weiß Lohne in der Regionalliga Nord nicht. Durchaus treffsicher hat sich Luis Hartwig bei der Reserve des VfL Bochum gezeigt. In 33 Partien kam er zu elf Torerfolgen und sechs Vorlagen. Auch Andy Visser hat seine Chance genutzt. Im Winter wurde der Angreifer an Sparta Rotterdam II verliehen, in 13 Einsätzen verbuchte er fünf Treffer und zwei Vorlagen.

Zeit des Abschieds naht Bekannt ist auch, dass die Verträge von Steffen Meuer, Dominik Becker, Jesse Tugbenyo, Max Dittgen, Thilo Töpken, Mert Göckan, Florian Egerer, Leon Müller und Julius Paris auslaufen, zudem endet die Leihe von Dominik Kother. Allen voran Töpken und Göckan dürften gute Chancen auf eine Vertragsverlängerung haben. Während Töpken besonders als Joker überzeugte, ordnete Hirsch Linksverteidiger Göckan auf Augenhöhe mit Coskun ein. Beide kamen regelmäßig zum Einsatz. Ohne eine einzige Spielminute in der 3. Liga blieb Ersatzkeeper Paris. Ein "weiter so" dürfte vor allem nicht in seinem eigenen Interesse sein, sodass ein Wechsel wahrscheinlich ist. Dittgen fällt seit Februar mit einem Adduktorenriss aus, Tugbenyo aufgrund einer Verletzung am Knie, Müller riss sich im Pokalspiel in Bocholt die Achillessehne - auch für sie dürfte es schwer werden. Zuletzt kaum berücksichtigt wurde Meurer und Becker.