Kaderveränderungen stehen an: MSV Duisburg muss sich verstärken

Nach der Saison ist es Tradition, Bilanz zu ziehen. Was lief gut? Was muss verbessert werden? Welche personellen Änderungen sind sinnvoll. Beim MSV Duisburg, der auf der Zielgeraden den erhofften Aufstieg in die 2. Bundesliga verspielt hat, dürften im Kader einige Änderungen anstehen. Die Zebras müssen sich verstärken, denn der Aufstieg ist das erklärte Ziel für die kommende Saison. Mit dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf ist dieses Unterfangen aber nicht einfacher geworden.
Der MSV Duisburg gibt schon seit einigen Jahren keine Informationen mehr zu Vertragslaufzeiten preis. Somit ist es mitunter ein wenig mühsam, den Überblick zu behalten. In den vergangenen Monaten wurden jedoch einige Vertragsverlängerungen bekanntgegeben, sodass hier zumindest Klarheit herrscht. So kann Cheftrainer Dietmar Hirsch in der kommenden Spielzeit sicher auf Patrick Sussek, Simon Symalla, Can Coskun, Alexander Hahn, Joshua Bitter, Max Braune und Jakob Bookjans zurückgreifen - sofern nicht ein Angebot ins Haus flattert, bei dem die Verantwortlichen nicht nein sagen können, um eine nennenswerte Ablöse zu generieren. Auch Lex-Tyger Lobinger, im Winter gegen eine Ablöse verpflichtet, dürfte einen fortlaufenden Vertrag haben.
Klar ist auch, dass vier verliehene Spieler zu den Zebras zurückkehren werden. Nach seinem Kreuzbandriss dürfte die Zukunft von Gerrit Wegkamp indes unklar sein. Eine Rolle in der Kaderplanung dürfte er kaum spielen. Auch für Jannik Zahmel dürfte es schwer werden. Durchsetzen konnte er sich bei Blau-Weiß Lohne in der Regionalliga Nord nicht. Durchaus treffsicher hat sich Luis Hartwig bei der Reserve des VfL Bochum gezeigt. In 33 Partien kam er zu elf Torerfolgen und sechs Vorlagen. Auch Andy Visser hat seine Chance genutzt. Im Winter wurde der Angreifer an Sparta Rotterdam II verliehen, in 13 Einsätzen verbuchte er fünf Treffer und zwei Vorlagen.
Bekannt ist auch, dass die Verträge von Steffen Meuer, Dominik Becker, Jesse Tugbenyo, Max Dittgen, Thilo Töpken, Mert Göckan, Florian Egerer, Leon Müller und Julius Paris auslaufen, zudem endet die Leihe von Dominik Kother. Allen voran Töpken und Göckan dürften gute Chancen auf eine Vertragsverlängerung haben. Während Töpken besonders als Joker überzeugte, ordnete Hirsch Linksverteidiger Göckan auf Augenhöhe mit Coskun ein. Beide kamen regelmäßig zum Einsatz.
Ohne eine einzige Spielminute in der 3. Liga blieb Ersatzkeeper Paris. Ein "weiter so" dürfte vor allem nicht in seinem eigenen Interesse sein, sodass ein Wechsel wahrscheinlich ist. Dittgen fällt seit Februar mit einem Adduktorenriss aus, Tugbenyo aufgrund einer Verletzung am Knie, Müller riss sich im Pokalspiel in Bocholt die Achillessehne - auch für sie dürfte es schwer werden. Zuletzt kaum berücksichtigt wurde Meurer und Becker.
Trotz gültigen Vertrags dürfte die Zeit von Tim Heike an der Wedau zeitnah enden. Spielte der Angreifer in der ersten Saisonhälfte noch eine Rolle in den Planungen von Hirsch, fand er sich seit dem Jahreswechsel nur noch auf der Tribüne wider. Wie es mit Kother weitergeht, ist die spannende Frage. Eine Verpflichtung oder eine erneute Leihe von Dynamo Dresden würde wohl für beide Seiten Sinn ergeben, Sportchef Chris Schmoldt dürfte entsprechend in Gesprächen sein.
Das Grundgerüst für die kommende Saison steht. Einige Spieler werden den Verein verlassen, was wichtig ist, um Platz im Kader und finanziellen Spielraum für Verpflichtungen frei zu machen. Personell muss der MSV nachlegen, um den Drei-Jahres-Plan mit dem Aufstieg in die zweite Liga erfolgreich angehen zu können. Das Niveau der Liga dürfte gerade nach dem Abstieg von Düsseldorf und Preußen Münster eher gestiegen als geschrumpft sein und auch die weiteren Konkurrenten wollen die 3. Liga hinter sich lassen. Ob erste Personalentscheidungen im Rahmen des anstehenden Niederrheinpokal-Endspiels am kommenden Samstag präsentiert werden ist noch unklar. Der Zeitpunkt für Verabschiedungen wäre der richtige. Spannende Wochen stehen bevor.
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