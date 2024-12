Justus Meier kehrt zum SV Lippstadt 08 zurück

Nachdem Meier sein Studium in Vancouver beendet hat, ist er im Dezember nach Deutschland zurückgekehrt. Vor seiner Zeit in Kanada hat er sein letztes A-Junioren-Jahr beim SV Lippstadt 08 verbracht und gehörte bereits fest zum Kader der damaligen Regionalliga-Mannschaft, in der er zehn Einsätze absolvierte.



Während seiner Studienzeit in Kanada war Meier Stammspieler und Kapitän seines College-Teams Simon Fraser. Seine fußballerische Ausbildung genoss in seiner Jugend er viele Jahre beim SC Paderborn 07 (2013-20). Zuletzt lag der Spielerpass des gebürtigen Salzkotteners bei seinem Heimatverein Hövelhofer SV, für den vereinzelt beim Heimatbesuch Ende der vergangenen Saison in der 1. und 2. Mannschaft aufgelaufen ist.



„Wir freuen uns sehr, dass sich Justus nach seiner Rückkehr für den SV Lippstadt 08 entschieden hat. Er ist in den letzten Jahren sowohl sportlich, als auch menschlich noch einmal enorm gereift und wird uns sehr gut tun. Justus wird uns mit seiner Flexibilität in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld direkt weiterhelfen“, so der Sportliche Leiter Dirk Brökelmann über den Neuzugang.



,,Ich freue mich sehr, dass es mit der Rückkehr zum SV geklappt hat. Wir haben in meiner Studiumszeit nie den Kontakt verloren. Ich war immer wieder im Austausch mit Mitspielern aus meiner 1. Zeit beim SV und mit Dirk. Es gab einige Möglichkeiten, aber für mich war klar, dass ich mithelfen möchte beim SV in der nächsten Zeit etwas aufzubauen“ erzählt Meier über seinen Wintertransfer zum SVL.