Justen Demm kehrt zum TSV Kromsdorf zurück

Justen hat beim TSV Kromsdorf als G-Junior bis zu den D-Junioren, unter Jens Wichmann, das Fußballspielen begonnen. Ab der C-Jugend bis zur A-Jugend spielte er in der Spielvereinigung TSV Kromsdorf/SC03 Weimar. Im Herrenbereich sammelte er seine Spielerfahrung beim SC 03 Weimar, beim Schöndorfer SV und zuletzt bei der Einheit Legefeld. Zu Justins größten Erfolgen zählt der Hallenkreismeister mit den F-Junioren sowie der Triple-Gewinn bei den C-Junioren, wo er auch Torschützenkönig mit 41 Toren wurde. In der Verbandsliga stand Justin mit den B-Junioren im Halbfinale der Hallenkreismeisterschaft.

Nach einer Schulterverletzung fangen wir nun mit der Eingliederung an, um einen neuen Stammspieler in das TSV-Team integrieren zu können. Die Stärken von Justin liegen in seiner Schnelligkeit, Spielübersicht und seiner Ruhe am Ball. Er freut sich auf das neue Team mit erfahrenen und auch etlichen jungen Spielern, um hier Erfolge zu feiern. Ein regelmäßiges, anspruchsvolles Training am Dienstag und Donnerstag ist dafür zwingend erforderlich.