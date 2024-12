Jurek und Ceesay verlängern bei Inter Amberg

25 Punkte aus 20 Spielen, Tabellenplatz 10 und somit realistische Chancen auf den direkten Klassenerhalt: Aufsteiger SV Inter Bergsteig Amberg darf zur Winterpause in der Bezirksliga Nord ein positives Zwischenfazit ziehen. Dass es aber bis zum Liga-Erhalt noch ein weiter Weg ist, das ist allen am Bergsteig bewusst. Doch egal wie die Saison letztlich enden mag: Auch in der Spielzeit 2025/26 bilden Helmut Jurek (36) und Julian Ceesay (35) das gleichberechtigte Spielertrainer-Duo bei den Ambergern. Beide haben ihre Verträge um eine weitere Saison verlängert. Das gab Fußball-Abteilungsleiter Nikolei Dürbeck jetzt bekannt.

„Helmut und Julian haben in der bisherigen Zeit eine beeindruckende und sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. Der Verein ist sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und vertraut darauf, dass sie auch in der kommenden Saison weiter erfolgreich sein werden“, lobt Spartenleiter Dürbeck. Für die laufendende Runde haben Jurek und Ceesay mit ihrer Mannschaft noch ein klares Ziel vor Augen. Dürbeck dazu: „Das Hauptziel für die Mitte März beginnenden Restsaison ist es, so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sichern. Der Verein freut sich auf die fortgesetzte Zusammenarbeit mit den beiden Trainern.“



Was natürlich genau so wichtig ist: Ceesay und Jurek selbst fühlen sich pudelwohl beim Inter Amberg. Seit dieser Saison bilden sie beim Inter ein gleichberechtigtes Trainerduo und auch das funktioniert bislang blendend. Die beiden ehemaligen Akteure der DJK Gebenbach können sich aufeinander verlassen, ergänzen sich und tauschen sich tagtäglich aus. Auch privat haben sie einen Draht zueinander: Beide sind Trauzeugen des jeweils anderen. „Julian bringt einen großen Mehrwert rein, auch in der Trainingsgestaltung. So können wir immer wieder neue Sachen einbauen“, hatte Jurek schon vor einiger Zeit über seinen Trainerpartner gesagt.



Helmut Jurek zeichnet sich bereits seit 2021 als Spielercoach des SVIB verantwortlich. Er führte die Mannschaft im vergangenen Mai als Meister der Kreisliga Süd zurück die Bezirksliga. Zu Beginn der Vorsaison stieß dann Julian Ceesay – der ehemalige Regionalliga-Spieler des FC Amberg kam aus Gebenbach – zunächst als Spieler dazu. Seit dieser Saison übernimmt er als Spielertrainer Verantwortung. Nun genießen beide mit ihrem Team erstmal die Winterpause. Während der Hallensaison sind die Amberger unter anderem beim EEAtec-Cup in Vilseck anzutreffen. Das erste Punktspiel im neuen Jahr bestreitet man dann am 15. März – ein Heimspiel gegen Mitaufsteiger TuS Schnaittenbach. Hier sollen die nächsten Punkte auf dem Weg zum Bezirksliga-Erhalt eingefahren werden.